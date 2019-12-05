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رئيس كتلة المستقبل بالبرلمان.. ''سنكون من المساندين للحكومة القادمة''

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - أكّد مبروك الخشناوي رئيس كتلة المستقبل بمجلس نواب الشعب (9 نواب) إثر لقائه اليوم برئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي أنّ كتلته بالبرلمان ستكون من المساندين للحكومة القادمة.
وأوضح الخشناوي في تصريح إعلامي انّ اللقاء مع رئيس الحكومة المكلّف تناول الوضع العام بالبلاد خاصة على المستوى الاجتماعي والسياسي، معربا عن الأمل في ان تكون الحكومة المقبلة في خدمة الجهات الداخلية وهو ما وعد به رئيس الحكومة المكلّف خلال اللقاء، وفق قوله .
وكان رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي قد أكّد اليوم لوات إنه "مستعد لكل الإحتمالات، رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الأحزاب المكونة لحكومته، بداية الأسبوع القادم.
يذكر انّ الجملي قد انطلق في المشاورات إثر اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية الأخيرة وتكليفه بهذه المهمة من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد يوم 15 نوفمبر 2019، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي.


  
  
     
  
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