بنزرت: منع الشاحنات المحملة بالمواد المسكوبة من استعمال الطريق بمحيط الميناء وعلى الطريق الوطنية رقم 11

Mercredi 04 Decembre 2019
وات - قرّرت السلطات الجهوية ببنزرت، اليوم الأربعاء، منع الشاحنات الثقيلة المحملة بالمواد المسكوبة من استعمال الطرقات المحلية والجهوية والوطنية رقم 11 عند خروجها من الميناء التجاري ببنزرت، حتى معالجة هذا الاشكال المخل بالبيئة وبالسلامة نظرا لكونه بات يتهدد سلامة مستعملي الطرقات والمسالك التي تعبرها عموما.
وأوضح والي بنزرت، محمد قويدر، لمراسل (وات) بالجهة، أنه وتفاعلا مع مطالب وتشكيّات المواطنين من وضعية الطرقات بالجهة وما تتسبب فيه من حوادث سير نتيجة تناثرة حمولة الشاحنات عند خروجها من الميناء التجاري، ولاسيما على طول نهج تينجة والطريق الوطنية رقم 11 في اتجاه مدينة منزل بورقيبة، تقرر انطلاقا من اليوم، منع تلك الشاحنات من استعمال الطريق حتى معالجتها لتلك الاخلالات الخطيرة لضمان سلامة الجميع.
كما تمت دعوة ديوان البحرية التجارية لالزام أصحابها بتنظيف كامل محيط الميناء والطرقات التي تم تلويثها ببقايا حمولاتها من المواد المسكوبة بكافة أنواعها، الى جانب احترام كمية الحمولة الواجبة وتغطيتها عند الخروج من الميناء وحتى نقطة الوصول، والعنل على احترام حرمة الطريق بالتنسيق مع المصالح الأمنية .
وذكر والي الجهة، أنه تم إعلام المصالح المعنية من إدارة الميناء والسلط الأمنية والمحلية وغيرها للمتابعة والتنفيذ، مشددا على حرص السلط الجهوية على سلامة وأمن المواطنين ومستعملي الطريق وكذلك المهنيين المتعاملين مع الميناء لتجنب وقوع أي حادث.
وأوضح والي بنزرت، محمد قويدر، لمراسل (وات) بالجهة، أنه وتفاعلا مع مطالب وتشكيّات المواطنين من وضعية الطرقات بالجهة وما تتسبب فيه من حوادث سير نتيجة تناثرة حمولة الشاحنات عند خروجها من الميناء التجاري، ولاسيما على طول نهج تينجة والطريق الوطنية رقم 11 في اتجاه مدينة منزل بورقيبة، تقرر انطلاقا من اليوم، منع تلك الشاحنات من استعمال الطريق حتى معالجتها لتلك الاخلالات الخطيرة لضمان سلامة الجميع.
كما تمت دعوة ديوان البحرية التجارية لالزام أصحابها بتنظيف كامل محيط الميناء والطرقات التي تم تلويثها ببقايا حمولاتها من المواد المسكوبة بكافة أنواعها، الى جانب احترام كمية الحمولة الواجبة وتغطيتها عند الخروج من الميناء وحتى نقطة الوصول، والعنل على احترام حرمة الطريق بالتنسيق مع المصالح الأمنية .
وذكر والي الجهة، أنه تم إعلام المصالح المعنية من إدارة الميناء والسلط الأمنية والمحلية وغيرها للمتابعة والتنفيذ، مشددا على حرص السلط الجهوية على سلامة وأمن المواطنين ومستعملي الطريق وكذلك المهنيين المتعاملين مع الميناء لتجنب وقوع أي حادث.
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Par:ahmed01 (France )
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