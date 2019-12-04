المنستير: تدشين واجهة مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي بعد انتهاء اشغال التهيئة

Mercredi 04 Decembre 2019



وات

- تولى والي المنستير أكرم السبري اليوم الاربعاء تدشين واجهة مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي على اثر القيام باشغال تهيئة وتجميل، خصصت لها اعتمادات قدرت بحوالي 450 ألف دينار، وذلك بحضور عدد من نواب الجهة بمجلس نواب الشعب.وذكرت المديرة العامة لشركة "تاف تونس" المستغلة لمطاري المنستير الحبيب بورقيبة الدولي ومطار النفيضة الدولي كاهنة مملوك، انه لم يقع تغيير أو تهيئة واجهة المطار (التى تمسح 2917 مترا مربعا وطولها 210 امتار) منذ إحداثه سنة 1968 وأوضح مدير استغلال مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي أنيس جمور أنّه يوجد خلف واجهة المطار الظاهرة للعيان، هيكل حديدي متين يثبت لوحات الأليمنيوم، واضاف ان الاشغال تواصلت طيلة أربعة أشهر ونصف مسجلة تأخيرا بشهر نظرا للتآكل الجزئي لحائط الواجهة القديم والذي تطلب انجاز أشغال إضافية.وقال أن الشركة ستواصل تحسين بنية المطار وتطويرها بما يستجيب للمقاييس العالمية المتعلقة بالسلامة والأمن بالمطارات والراحة والخدمات المسداة للمسافرين بها، واضاف أنّ الأشغال على مستوى المطار انطلقت منذ سنة 2008 بتنفيذ مشروع تجديد الشبكات الإعلامية (بكلفة فاقت 5 مليون دينار)، وتطوير الإدارة (باعتماد قدره قرابة 2 مليون و500 ألف دينار)، وتجديد 6 آلات للمراقبة الأمنية (بكلفة 400 ألف دينار)، وتطوير ساحة الطائرات ومهبط الطائرات، وتحسين شبكة الإضاءة بكامل المطار وتطويرها إلى تقنية "اللاد" وذكر ان إنجاز القسط الثالث والأخير من هذا المشروع، الذي يتواصل تنفيذه على امتداد ثلاث سنوات، تقدم بنسبة فاقت 75 بالمائة، وبكلفة جملية فاقت 1 مليون دينار.وأبرز من جهته والي المنستير أكرم السبري الأهمية التي يكتسيها مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي باعتباره رافدا أساسيا من روافد التنمية في الولاية وفي جهة الساحل، وهو من العناصر المحفزة للباعثين والمستثمرين، واعتبر أنّ المطار مازال يتطلب المزيد من العناية على مستوى التكييف والتهيئة.وبلغ عدد المسافرين منذ بداية السنة وإلى غاية الآن مليون و500 مسافر ومسافرة، مقابل مليون و300 مسافر ومسافرة سنة 2018، وينتظر ان يصل عدد المسافرين سنة 2020 إلى مليون و500 ألف مسافر ومسافرة أو مليون و600 ألف مسافر ومسافرة.وسجل سنة 2008 مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي وصول 4 مليون و262 ألف و574 مسافرا ومسافرة وسنة 2009 تراجع العدد إلى 3 مليون و832 ألف و385 مسافرا، وسنة 2010 إلى 3 مليون و462 ألف و157 مسافرا.وتراجع عدد المسافرين سنة 2011 ليصل إلى 1 مليون و7 آلاف و178 مسافرا وسنة 2012 إلى 1 مليون و238 ألف و757 مسافرا وسنة 2013 إلى 1 مليون و165 ألف و775 مسافرا ليتراجع سنة 2015 إلى 510 ألف و692 مسافرا حسب احصائيات شركة تاف تونس.