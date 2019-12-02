الرابحي: إمكانية اعادة طلب العروض المتعلق بتركيز رافعة بميناء الصيد البحري بسوسة

Lundi 02 Decembre 2019



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- أذن كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، عبد الله الرابحي، باعادة طلب العروض المتعلق بتركيز رافعة بميناء الصيد البحري بسوسة، التي طال انتظارها، في حال تعذر فض الإشكال القضائي مع المقاول المكلف.وأكد الرابحي، خلال جلسة العمل الملتئمة، الإثنين، بسوسة، تعهد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بإعلان طلب عروض الدراسة المتعلّقة بصيانة رصيف ميناء الصيد البحري بسوسة قبل موفى 2019 وذلك الى جانب تعهد وكالة الموانئ بالتكفل بتنظيف ميناء الصيد البحري بهرقلة.وتم خلال الجلسة، التي حضرها بالخصوص الرئيس المدير العام لوكالة الموانىء وتجهيزات الصيد البحري، فوزي بن حميدة، ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، حسان اللطيف تناول مشاغل القطاع الفلاحي بولاية سوسة والمتصلة بتدهور البنية الاساسية لميناء الصيد البحري بسوسة وافتقاره لأبسط التجهيزات، التي يتطلبها قطاع الصيد البحري وبامتلاء أحواض ميناء الصيد البحري بهرقلة بالطحالب البحريّة.وتم التأكيد خلال الجلسة على أهميّة الإسراع بإعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بسوسة لتشمل أشغال التهيئة بالخصوص صيانة الأرصفة وجهر الأحواض المخصصة لمراكب الصيد وتجهيزه برافعة للمراكب والسفن، التي طال انتظار تركيزها.