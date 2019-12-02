تدشين أوّل قباضة مالية نموذجية في تونس بمنزل حياة من معتمدية زرمدين

Lundi 02 Decembre 2019



وات

- ارتفع عدد القباضات المالية بولاية المنستير إلى 25 قباضة بعد أن دشن، اليوم الاثنين، والي المنستير، أكرم السبري، القباضة المالية بمنزل حياة من معتمدية زرمدين كأوّل قباضة مالية نموذجية في تونس باعتبارها مجهزة بتكنولوجيات حديثة للإضاءة والسلامة تعتمد على كاشف الحركة، وفق ما أفادت به أمينة المال الجهوية بالمنستير أليفة شبعان صحفية "وات".وأوضحت شبعان أنّ الإدارة العامة للبناءات بوزارة المالية استكملت تنفيذ أشغال هذه القباضة المحدثة في أواخر سنة 2017 بكلفة قدرت بـ 840 ألف دينار، وتتمثل مواردها البشرية في القابض و3 أعوان، وهي قباضة مزدوجة الاختصاص إذ تتيح استخلاص المعاليم البلدية لمرجع النظر أي منزل حياة التي تعدّ عدّة صناعيين على غرار مصنع "ليوني" (ينتظر أن يشغل 5 آلاف عامل وعاملة)، إلى جانب منطقتي المليشات والمزاوغة بمعتمدية زرمدين.وأشارت إلى أن هذه القباضة ستساهم في تقليل العبء والاكتظاظ عن القباضة المالية بزرمدين، موضحة أنّ انطلاق عمل القباضة تأخر لعدم توفر الموارد البشرية.وتكتسي هذه القباضة المالية أهمية باعتبارها ستساهم في دعم الحركية الاقتصادية وفي تقريب الخدمات نظرا لموقعها الاستراتيجي الواقع على الطريق الوطنية الرابطة بين سوسة والمنستير وصفاقس والتي سيقع ربطها بالطريق السيارة بما سيمكن من استقطاب عدد كبير من الحرفاء إذ تبعد هذه القباضة 35 كلم عن ولاية سوسة و93 كلم عن ولاية صفاقس.وبشأن تجويد خدمات القباضات المالية، أفادت أمينة المال الجهوية بالمنستير أنّه سيقع ضمن برنامج وطني لوزارة المالية تعميم قصاصات الأولوية وبطاقات الدفع الالكتروني والتي انطلق العمل بها منذ شهر أوت 2019 على مستوى القباضة المالية عدد 2 بشارع الحبيب بورقيبة بالمنستير وفي القباضة المالية بجمال.وتعدّ ولاية المنستير حاليا 25 قباضة مالية من بينها 14 قباضة مالية بالمنستير، وقصيبة المديوني، وصيادة، وقصر هلال، والمكنين، وطبلبة، والبقالطة، وجمال، والساحلين، وزرمدين، والوردانين، ومنزل حياة، و5 قباضات بلدية بكلّ من المنستير، والمكنين، وقصر هلال، وجمال، وطبلبة، وقباضة التصرّف في المؤسسات، وقباضتين لمواد الاختصاص بالمنستير والمكنين، وقباضتين للديوانة بالمنستير وبمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي، وقباضة المجلس الجهوي بالمنستير.