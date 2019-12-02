تونس: حوادث قاتلة على امتداد 10 سنوات

Lundi 02 Decembre 2019



وات

- شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة، حوادث مرور قاتلة طالت مختلف وسائل النقل وانتهت الى نتائج كارثية وخسائر في الأرواح ونورد في هذا المؤطر أعنفها بالإعتماد على البرقيات التي نشرتها (وات) عند وقوع هذه الحوادث ونتائجها الأولية.ــ حوادث قاتلة سنة 2019 ــ * باجة (عين السنوسي) 1 ديمسبر 2019: انزلاق حافلة سياحية يؤدي الى وفاة 26 شخصا وفق حصيلة أولية.* سيدي بوزيد 27 افريل 2019 : حادث تصادم بين شاحنة خفيفة تنقل عمالا وعاملات فلاحيين وشاحنة خفيفة تنقل الدجاج على مستوى معتمدية السبالة، يودى الى وفاة 12 شخصا وجرح 20 شخصا وفق حصيلة اولية.* قابس 7 افريل 2019 : انقلاب حافلة تابعة لاحدي وكالات الاسفار عل مستوى وادي الجير بالطّريق المحليّة رقم 20 الرّابطة بين تُوجان ومطماطة القديمة يخلف 24 مصابا.*اريانة 7 مارس 2019 حادث مرور بمنطقة سيدي صالح بسكرة من ولاية أريانة، يخلف 5 قتلى.ــــ حوادث قاتلة من 2018-2010ــــــــــــ باجة 3 اكتوبر 2018 : 5 اشخاص يلقون حتفهم فى حادث مرور جد بمدخل منطقة سيدى اسماعيل بباجة الجنوبية (على بعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة باجة) بالطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين باجة وجندوبة.* صفاقس 9 جويلية 2018 : حادث اصطدام بين قاطرة وسيارة خفيفة في منطقة أولاد عمر على بعد 15 كيلومترا من مدينة الصخيرة (جنوب ولاية صفاقس) يسفر عن وفاة 6 أشخاص كانوا على متن السيارة .* باجة 04 ديسمبر 2017: انقلاب حافلة بعمدون يؤدي الى اصابة 27 شخصا من بين 49 شخصا كانوا على متن حافلة .* تونس العاصمة 7 نوفمبر 2017 - اصابة 14 شخصا بجروح حفيفة، اثر حادث ارتطام قطار نقل المسافرين الرابط بين تونس وبنزرت.*سوسة 14 جوان 2017 : حادث على مستوى تقاطع الطريق مع السكة الحديدية بمنطقة القصيبة-الثريات من ولاية سوسة، وتمثل في اصطدام قطار بسيارة ركاب، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص.* سيدي بوزيد 23 مارس 2017 : حادث مرور على مستوى الطريق الجهوية عدد 83 الرابطة بين مدينتي المكناسي وسيدي بوزيد يسفر عن عن اصابة أكثر من 10 اشخاص.* تونس 11 مارس 2017 : حادث مرور بحديقة البلفدير بتونس العاصمة يؤدي الى وفاة شخص واصابة 10 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.*تونس العاصمة 30 جانفي 2017 : إنزلاق حافلة للتلاميذ وإصطدامها بأسوار إحدى الضيعات الكائنة بمنطقة جبل الرّصاص بمرناق كانت متوجهة الى المدرسة الإعداديّة بمرناق يخلف إصابات متفاوتة الخطورة.* تونس 28 ديسمبر 2016 : حادث اصطدام بين القطار الذي يربط بين الدهماني وتونس، وحافلة مزدوجة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل، على مستوى تقاطع السكة الحديدية والطريق الوطنية رقم 1 بمنطقة سيدي فتح الله يسفر عنوفاة 5 أشخاص من بينهم رضيع، وإصابة 52 راكبا.* صفاقس 9 سبتمبر 2016: حادث انقلاب حافلة تابعة للشركة الوطنية للنقل بين المدن على مستوى معتمدية بئر علي بن خليفة، من ولاية صفاقس يخلف إصابة 42 ، حالة 4 منهم حرجة.* القصرين 31 اوت 2016 : حادث المرور بمنطقة "خمودة" بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين ، يخلف وفاة 18 شخصا.*صفاقس 27 افريل 2016 : حادث مرور على مستوى الطريق الفرعية "بوسعيد الحضارة" بمعتمدية الصخيرة التابعة لولاية صفاقس، يخلف وفاة 3 أشخاص .* نابل (الفحص ) 16 جوان 2015 : حادث اصطدام قطار بشاحنة كبيرة على مستوى منطقة الفحص من ولاية زغوان يسفر في حصيلة أولية عن مقتل 12 شخصا وعديد الاصابات.* جربة (مدنين) 27 أفريل 2015 : حادث قاتل جد بجزيرة جربة على الطريق الرابطة بين معتمديتي حومة السوق واجيم على مستوى منطقة القرع يسفر عن وفاة 3 اشخاص.* باجة 27 جوان 2012 : جد حوالى الساعة الحادية عشر صباحا يوم الاربعاء حادث مرور بين شاحنة وسيارة خفيفة بالطريق الرابطة بين باجة وجندوبة قرب بوسالم ادى الى وفاة 3 اشخاص.*بن عروس 30 سبتمبر2011 : اصيب اكثر من 45 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بمنطقة نعسان/دوار الحوش/ من ولاية بن عروس.* نابل 29 جوان 2011 : أصيب 22 شخصا بجروح في حادث مرور جد اليوم الاربعاء في حدود الواحدة ظهرا على مستوى الطريق الرابطة بين بني خيار والصمعة من ولاية نابل.* تونس 30 ديسمبر 2010 : حادث حافلة مزدوجة لنقل الركاب تابعة لشركة نقل تونس على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 /طريق المرسى/ منطقة البحيرة بالعاصمة يسفر عن جرح 10 ركاب.