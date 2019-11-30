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ادارة السجون: حالة السجين مراد الطرابلسي المقيم في احد المستشفيات ''مستقرة''

Samedi 30 Novembre 2019

Samedi 30 Novembre 2019
وات - أكدت الادارة العامة للسجون والاصلاح، مساء اليوم السبت، ان الحالة الصحية للسجين مراد الطرابلسي، وهو احد اصهار الرئيس الاسبق الراحل زين العابدين علي ،"مستقرة" وذلك اثر نقله منذ ايام الى مستشفى عمومي.

وقال الناطق الرسمي باسم هذه الادارة ، سفيان مزغيش، لـ (وات)، ان السجين نقل يوم 27 نوفمبر الجاري من مصحة السجن الى احد المستشفيات اثر تشكيه من وعكة صحية وانه "محل رعاية طبية هناك" .


واضاف ان الاطار الطبي بالمستشفى العمومي الذي نقل اليه الطرابلسي اكد اليوم السبت للادارة العامة للسجون والاصلاح ان وضعية السجين "مستقرة" الى حدود اليوم.

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من جهة اخرى اوضح الناطق الرسمي ان مراد الطرابلسي ، المقيم بالسجن المدني بالمرناقية منذ سنوات والصادرة بحقه احكام قضائية باتة بالسجن" يحظى بعناية طبية من قبل الاطار الطبي بمصحة السجن وانه يعاني من امراض مزمنة"، حسب تعبيره.
وكانت وسائل اعلام محلية قد نقلت عن احد محامي الطرابلسي قوله ان حالة موكله الصحية "متدهورة".

  
  
     
  
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