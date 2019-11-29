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حجز 70 صفيحة ''زطلة'' بحوزة شخصين بالكاف

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالكاف بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية يوم 29 نوفمبر 2019 من القبض على شخص (29 سنة) وبحوزته 70 صفيحة من مادة القنب الهندي "الزطلة كان ينوي ترويجها لشخص اخر (43 سنة) ألذي بدوره تم القبض عليه.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث في شأنهما.



  
  
     
  
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