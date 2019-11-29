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الترفيع في المنحة المسندة لفائدة الأطفال المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي إلى 200 دينارا شهريا

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
وات - تم الترفيع في المنحة المسندة لفائدة الأطفال المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي إلى 200 دينارا شهريا وفق قرار صادر عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ونشر بالرائد الرسمي عدد 95 لشهر نوفمبر الجاري.

وكانت هذه المنحة محددة بقيمة 150 دينار شهريا وفق قرار صادر عن الوزارة في 11 مارس سنة 2015 وتخصص هذه المنحة التي تسمى "منحة الإيداع العائلي" لفائدة الأطفال المقبولين في نظام الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة والذين عهد بهم إلى عائلاتهم البيولوجية أو عائلات بديلة قصد تسديد المصاريف التي تستدعيها العناية بالأطفال وتربيتهم.


والايداع العائلي يتمثل في تعهد عائلة بصفة مؤقتة لرعاية وتربية طفل أو أكثر من بين أطفال فاقدي السند العائلي لحين تسوية وضعياتهم القانونية والاجتماعية وذلك بتوفير وسط عائلي بديل يؤمن للطفل نموا يساعده على التأقلم مع المحيط الخارجي.

ويمكن أن يدوم هذا الإيداع من يوم إلى سنتين بالنسبة للإيداع المؤقت أو أكثر في حالات خاصة يكون فيها الإيداع طويل المدى وتحظى العائلة الحاضنة بمواكبة عملية التنشئة وتتلقى أيضا بالمقابل منحة ومساعدات مختلفة لفائدة الطفل.

  
  
     
  
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