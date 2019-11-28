اختتام تظاهرة تونس عاصمة للثقافة الإسلامية يومي 17 و 18 ديسمبر

Jeudi 28 Novembre 2019



وات

- عقد صباح اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الثقافية بالقصبة، اجتماع للتحضير لاختتام تظاهرة تونس عاصمة للثقافة الإسلامية عن العالم العربي لسنة 2019 حضره بالخصوص وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ومحمد الغماري مدير أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمرات الوزارية بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).وخصص الاجتماع في جزئه الأول للاطلاع على حصيلة الأنشطة والتظاهرات والفعاليات الثقافية التي شهدتها مدينة تونس طيلة سنة كاملة باعتبارها عاصمة للثقافة الاسلامية وإشراك بعض من الجهات الداخلية التونسية التي لها بعد حضاري اسلامي وأهميتها على المستوى الوطني والإسلامي، فيما تناول الاجتماع في جزئه الثاني الإجراءات والترتيبات اللازمة والتحضيرات النهائية لحفل اختتام تونس عاصمة للثقافة الإسلامية يومي 17 و18 ديسمبر 2019 وأوصى الوزير بضرورة إيلاء التظاهرة ما تستحقه من التنظيم اللوجستي والفني والإشعاع الإعلامي الذي يرتقي لقيمة الحدث وقيمة تونس في محيطها الإسلامي، مثمنا الجهود التي بذلت طيلة سنة كاملة بهدف إنجاح التظاهرة وإعطائها الأهمية اللازمة داخل تونس وضمن محيطها الإسلامي وسعيا إلى تطوير الثقافة الإسلامية من حيث التمكن والفكر والانصهار في الهوية الثقافية التونسية.ومن جانبه ثمن محمد الغماري مدير أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمرات الوزارية بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) العمل القائم على التعاون والمشاركة بين المنظمة ووزارة الشؤون الثقافية وبقية الهياكل الرسمية المعنية بالتظاهرة من أجل إنجاحها وإبراز مكانة تونس ودورها الريادي في الحضارة العربية الإسلامية ودورها في قيادة العالم الإسلامي ثقافيا وفكريا.وشارك في الاجتماع، إلى جانب إطارات وزارة الشؤون الثقافية، ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة البيئة والتنمية المحلية والديوانة التونسية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وممثلون عن بلدية وولاية تونس.