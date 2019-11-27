نسبة النساء السجينات تناهز 3 بالمائة من مجموع السجناء في تونس

Mercredi 27 Novembre 2019
وات - تناهز نسبة النساء السجينات 3 بالمائة من مجموع السجناء في تونس، وفق ما أفادت به الناشطة الحقوقية لينا بن مهني اليوم الأربعاء خلال لقاء نظمه مركز البحوث والتوثيق والاعلام حول المرأة بتونس حول "النساء السجينات".
وتتوفر تونس على سجن وحيد مخصص للنساء، وهو سجن النساء بمنوبة اضافة الى أجنحة خاصة بالنساء ببقية السجون، وفق ما بينته بن مهني، ملاحظة أن سجن النساء بمنوبة لا يعاني من الاكتظاظ خلافا لباقي السجون التونسية.
وأفادت أن قيامها سابقا بعديد الزيارات لبعض الوحدات السجنية ومنها سجن المسعدين بسوسة وسجن النساء بمنوبة مكنها من الوقوف عن كثب على واقع ظروف اقامة السجينات وكذلك على احتياجاتهن، مبينة ان من النقائص المسجلة بسجن منوبة، عدم انتظامية الأنشطة الرياضية والثقافية ومحدودية طاقة استيعاب فضاء الاستقبال الخاص بالسجينات وعدم الاستغلال الأمثل لفضاءات التنشيط والورشات حسيث تنشط ورشتان فقط مخصصتان للمرطبات والحلاقة.
وخلف قضبان سجن منوبة، يأوي فضاء الأم والطفل سجينات يرعين أبناءهن، ويرتدي أعوان السجون بهذا الفضاء لباسا مدنيا تطبيقا لاجراءات تفرض حماية هؤلاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين ويتم ابعادهم عن أمهاتهم حالما يتجاوزون عمر السنتين، حسب ما صرحت به بن مهني ملاحظة أن عدم توفر التأهيل النفسي للأطفال، قد تنجر عنه آثار سلبية نتيجة ابعادهم عن أحضان أمهاتهم.
وشددت على أهمية تجنب العقوبات السالبة للحرية حينما يتعلق الأمر بتسليط عقوبات قضائية على النساء الحوامل، مطالبة باعداد برامج خصوصية لادماج النساء في الحياة الاجتماعية والمهنية وذلك قبيل الافراج عنهن.
ومن جانبها، أفادت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة ( الكريديف) نجلاء العلاني، أن تنظيم اللقاء يهدف الى تسليط الضوء على حقوق النساء السجينات، مبرزة أن اللقاء انتظم في اطار انخراط المركز في الحملة الدوليّة "16 يوما من النّشاط لوضع حدّ للعنف ضدّ النساء"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة.
واختار المركز، شعار "16 يوما وكل يوم" كدلالة على انخراطه اليومي على مدار العام في القيام بأعمال بحثية وتحسيسية وعلمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وفق ما أبرزته العلاني، مشيرة الى أن المركز يواصل من 25 نوفمبر الجاري تنظيم أنشطة الى غاية يوم 10 ديسمبر المقبل تاريخ الاحتفال بالاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وتتوفر تونس على سجن وحيد مخصص للنساء، وهو سجن النساء بمنوبة اضافة الى أجنحة خاصة بالنساء ببقية السجون، وفق ما بينته بن مهني، ملاحظة أن سجن النساء بمنوبة لا يعاني من الاكتظاظ خلافا لباقي السجون التونسية.
وأفادت أن قيامها سابقا بعديد الزيارات لبعض الوحدات السجنية ومنها سجن المسعدين بسوسة وسجن النساء بمنوبة مكنها من الوقوف عن كثب على واقع ظروف اقامة السجينات وكذلك على احتياجاتهن، مبينة ان من النقائص المسجلة بسجن منوبة، عدم انتظامية الأنشطة الرياضية والثقافية ومحدودية طاقة استيعاب فضاء الاستقبال الخاص بالسجينات وعدم الاستغلال الأمثل لفضاءات التنشيط والورشات حسيث تنشط ورشتان فقط مخصصتان للمرطبات والحلاقة.
وخلف قضبان سجن منوبة، يأوي فضاء الأم والطفل سجينات يرعين أبناءهن، ويرتدي أعوان السجون بهذا الفضاء لباسا مدنيا تطبيقا لاجراءات تفرض حماية هؤلاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين ويتم ابعادهم عن أمهاتهم حالما يتجاوزون عمر السنتين، حسب ما صرحت به بن مهني ملاحظة أن عدم توفر التأهيل النفسي للأطفال، قد تنجر عنه آثار سلبية نتيجة ابعادهم عن أحضان أمهاتهم.
وشددت على أهمية تجنب العقوبات السالبة للحرية حينما يتعلق الأمر بتسليط عقوبات قضائية على النساء الحوامل، مطالبة باعداد برامج خصوصية لادماج النساء في الحياة الاجتماعية والمهنية وذلك قبيل الافراج عنهن.
ومن جانبها، أفادت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة ( الكريديف) نجلاء العلاني، أن تنظيم اللقاء يهدف الى تسليط الضوء على حقوق النساء السجينات، مبرزة أن اللقاء انتظم في اطار انخراط المركز في الحملة الدوليّة "16 يوما من النّشاط لوضع حدّ للعنف ضدّ النساء"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة.
واختار المركز، شعار "16 يوما وكل يوم" كدلالة على انخراطه اليومي على مدار العام في القيام بأعمال بحثية وتحسيسية وعلمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وفق ما أبرزته العلاني، مشيرة الى أن المركز يواصل من 25 نوفمبر الجاري تنظيم أنشطة الى غاية يوم 10 ديسمبر المقبل تاريخ الاحتفال بالاعلان العالمي لحقوق الانسان.
En continu
- 14:01 نحن الزارعون وهم يحصدون
- 08:47 توري نعري...
- 08:06 مهمّة عسيرة
- Hier 23:02 الطبوبي يحسم أمره: سنعرّيـــــــــــــــهم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:46
|12:14
|07:09
|05:38
|
18°
|18°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|18°-15
|21°-13
|22°-12
|20°-13
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
(116 272) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 860) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 636) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 88 050) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 416) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 557) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 66 080) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 432) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 56 335) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 001) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 099) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 918) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 316) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 205) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 914) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 242) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 050) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 615) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 594) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 278) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
Par:Ryan81 ( )
Sur: المهدية: أمنيون يقتحمون مكتب محامية ويضغطون من أجل إسقاط دعوى رفعها منوبها ضد أحد الأمنيين