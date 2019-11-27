باقتراح من تونس: المؤتمر العام لليونسكو يعتمد مبادرتين في مجال الثقافة

Mercredi 27 Novembre 2019



وات

- تختتم اليوم 27 نوفمبر أشغال الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو التي انطلقت يوم 12 نوفمبر بباريس، وتخللتها سلسلة من الاجتماعات والنقاشات.وعلى إثر انتخاب تونس عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة يوم 20 نوفمبر 2019، اعتمد المؤتمر العام لليونسكو مبادرتين اقترحتهما تونس في مجال الثقافة: تتمثل الأولى في إضفاء الصبغة الكونية على الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الأديب التونسي الكبير محمد العروسي المطوي (1920-2005)، حيث ستشارك اليونسكو خلال سنة 2020 في هذا الاحتفال من خلال تنظيم تظاهرات حول أعمال الأديب التونسي.وتتعلق المبادرة الثانية باعتماد الدول الأعضاء بالإجماع، لمقترح يجعل يوم 26 نوفمبر من كل سنة، يوما عالميا لشجرة الزيتون تقديرا لـ "قيم السلام والحكمة والوئام التي ترمز إليها شجرة الزيتون"، وكذلك بالنظر إلى "الأهمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية لنشاط زراعة الزيتو ".ونجحت تونس في تجسيد هذه المبادرة بالتعاون مع لبنان وبدعم من عدة دول أخرى أعضاء باليونسكو.والجدير بالذكر أن الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو، مثلت مناسبة لتعزيز حضور تونس ضمن الهياكل المتخصصة للمنظمة من خلال انتخاب تونس عضوا في البرنامج الدولي لتطوير الاتصال (IPDC) .