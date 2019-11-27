الجامعة تمضي مع التلفزة الوطنية اتفاقية حقوق البث

Mercredi 27 Novembre 2019
باب نات - تجدّد الجامعة التونسية لكرة القدم شراكتها التاريخية مع التلفزة الوطنيّة حيث تمّ توقيع عقد جديد يمتدّ لثلاثة مواسم انطلاقا من موسم 2020/2019 يمكّن التلفزة الوطنية من الحصول على بثّ 4 مقابلات من كلّ جولة من الرابطة المحترفة الأولى إلى جانب التمتّع بحقوق دخول الملاعب في باقي المقابلات وكذلك مقابلات الرابطة الثانية وبثّ 22 مقابلة من مسابقة كأس تونس وتصوير مقابلات البطولة النسائية.
ووفق بلاغ للجامعة, يمكن للتلفزة الوطنية وفق العقد الجديد بثّ مقابلات المنتخب الوطني الودية وبقية مقابلات مختلف الأصناف والتي لا تخضع إلى حقوق ملكيّته للاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي أو لأي اتحاد إقليمي وكذلك حقوق كواليس المنتخبات الوطنية بالتنسيق مع الجامعة .
ووفق بلاغ للجامعة, يمكن للتلفزة الوطنية وفق العقد الجديد بثّ مقابلات المنتخب الوطني الودية وبقية مقابلات مختلف الأصناف والتي لا تخضع إلى حقوق ملكيّته للاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي أو لأي اتحاد إقليمي وكذلك حقوق كواليس المنتخبات الوطنية بالتنسيق مع الجامعة .
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Par:ahmed01 (France )
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