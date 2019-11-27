Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Habebaty-Man-Takoon  

الجامعة تمضي مع التلفزة الوطنية اتفاقية حقوق البث

Mercredi 27 Novembre 2019

Mercredi 27 Novembre 2019
باب نات - تجدّد الجامعة التونسية لكرة القدم شراكتها التاريخية مع التلفزة الوطنيّة حيث تمّ توقيع عقد جديد يمتدّ لثلاثة مواسم انطلاقا من موسم 2020/2019 يمكّن التلفزة الوطنية من الحصول على بثّ 4 مقابلات من كلّ جولة من الرابطة المحترفة الأولى إلى جانب التمتّع بحقوق دخول الملاعب في باقي المقابلات وكذلك مقابلات الرابطة الثانية وبثّ 22 مقابلة من مسابقة كأس تونس وتصوير مقابلات البطولة النسائية.

ووفق بلاغ للجامعة, يمكن للتلفزة الوطنية وفق العقد الجديد بثّ مقابلات المنتخب الوطني الودية وبقية مقابلات مختلف الأصناف والتي لا تخضع إلى حقوق ملكيّته للاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي أو لأي اتحاد إقليمي وكذلك حقوق كواليس المنتخبات الوطنية بالتنسيق مع الجامعة .


  
  
     
  
cadre-ad57f7b8e59457a4f2314910671ec393-2019-11-27 10:28:50






0 de 0 commentaires pour l'article 193389



En continu

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 | 30 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:46 12:14 07:09 05:38
14°
 20° % 87 :الرطــوبة
تونــس 14°
1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
20°-1421°-1322°-1220°-1321°-13
  • Avoirs en devises
    18945,2

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14761 DT        1$ =2,85802 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   164,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574851776|193389 1221|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires