مشروع الميزان الاقتصادي 2020: توقع نمو في حدود 7ر2 بالمائة

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - يتوقع مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2020 تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بالاسعار القارة بنسبة 7ر2 بالمائة، وفق ما بينه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة في حكومة تصريف الاعمال، رضا شلغوم.
ويمكن تحقيق هذه النسبة، وفق ما اكده شلغوم خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية المؤقتة، الجمعة بمجلس نواب الشعب، بفضل التحسن المتوقع لنمو قطاعات الفلاحة (2ر5 بالمائة مقابل 7ر1 بالمائة) والصناعات المعملية (5ر1 بالمائة مقابل 3ر0 - سلبي) والصناعات غير المعملية (7 بالمائة مقابل 9ر0 بالمائة) والخدمات المسوقة (6ر2 بالمائة مقابل 2ر2 بالمائة) والخدمات غير المسوقة ( 5ر1 بالمائة مقابل 1 بالمائة).
وقال شغلوم، في هذا الصدد، انه سيتم، قريبا، الاعلان عن بعض الاجراءات لحل عدد من الاشكالات المتصلة بزيت الزيتون واليد العاملة والتصرف في وفرة الانتاج وتداين اصحاب المعاصر وانخفاض اسعار زيت الزيتون في السوق الدولية عند التصدير.
وبين في ما يهم النمو في قطاع الصناعات غير المعملية ان هذه التوقعات تاخذ في الاعتبار الدخول المرتقب لحقل "نوارة" حيز الانتاج في ديسمبر 2019 علاوة على زيادة انتاج الفسفاط ومشتقاته الذي ينتظر ان يبلغ 11 مليون طن لا سيما وان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، اقتنت قاطرات لحل اشكال النقل.
واعتبر الوزير بخصوص الصناعات المعملية ان عودة الطلب الخارجي الى نسقه الطبيعي، كفيل بان يعزز صادرات الصناعات الميكانيكية والالكترونية والنسيج وكذلك الصناعات الغذائية (زيت الزيتون)، مضيفا ان التوقعات في قطاع السياحة تشير الى تقديرات في حدود 8 ملايين سائح، بما يساهم في تحسين نمو الخدمات المسوقة.
وجاءت توضيحات شلغوم، لتساؤلات بعض النواب حول امكانية بلوغ هذه الاهداف التي وصفوها "بالطموحة جدا" خاصة في ضوء الانكماش الاقتصادي للبلدان الاوروبية وهو ما سيؤثر على نمو هذه القطاعات.
ويمكن تحقيق هذه النسبة، وفق ما اكده شلغوم خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية المؤقتة، الجمعة بمجلس نواب الشعب، بفضل التحسن المتوقع لنمو قطاعات الفلاحة (2ر5 بالمائة مقابل 7ر1 بالمائة) والصناعات المعملية (5ر1 بالمائة مقابل 3ر0 - سلبي) والصناعات غير المعملية (7 بالمائة مقابل 9ر0 بالمائة) والخدمات المسوقة (6ر2 بالمائة مقابل 2ر2 بالمائة) والخدمات غير المسوقة ( 5ر1 بالمائة مقابل 1 بالمائة).
وقال شغلوم، في هذا الصدد، انه سيتم، قريبا، الاعلان عن بعض الاجراءات لحل عدد من الاشكالات المتصلة بزيت الزيتون واليد العاملة والتصرف في وفرة الانتاج وتداين اصحاب المعاصر وانخفاض اسعار زيت الزيتون في السوق الدولية عند التصدير.
وبين في ما يهم النمو في قطاع الصناعات غير المعملية ان هذه التوقعات تاخذ في الاعتبار الدخول المرتقب لحقل "نوارة" حيز الانتاج في ديسمبر 2019 علاوة على زيادة انتاج الفسفاط ومشتقاته الذي ينتظر ان يبلغ 11 مليون طن لا سيما وان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، اقتنت قاطرات لحل اشكال النقل.
واعتبر الوزير بخصوص الصناعات المعملية ان عودة الطلب الخارجي الى نسقه الطبيعي، كفيل بان يعزز صادرات الصناعات الميكانيكية والالكترونية والنسيج وكذلك الصناعات الغذائية (زيت الزيتون)، مضيفا ان التوقعات في قطاع السياحة تشير الى تقديرات في حدود 8 ملايين سائح، بما يساهم في تحسين نمو الخدمات المسوقة.
وجاءت توضيحات شلغوم، لتساؤلات بعض النواب حول امكانية بلوغ هذه الاهداف التي وصفوها "بالطموحة جدا" خاصة في ضوء الانكماش الاقتصادي للبلدان الاوروبية وهو ما سيؤثر على نمو هذه القطاعات.
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Par:essoltan (France )
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