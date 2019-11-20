وزارة التعليم العالي تنبه الطلبة من محاولة تحيل على شبكة التواصل الاجتماعي تتعلق باسناد منح دراسية

Mercredi 20 Novembre 2019



وات

- نبهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاربعاء، الطلبة من محاولة تحيل على شبكة التواصل الاجتماعي، تتعلق باسناد منح دراسية.وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، انه وردت على دواوين الخدمات الجامعية طلبات توضيح من بعض الطلبة بخصوص إجراءات الحصول على المنح الدراسية، وتبين بعد التحري بشأنها أنها متعلقة بمحاولة تحيل على شبكة التواصل الاجتماعي.وأضاف البلاغ ان الإعلان المصاحب لما نشر على شبكة التواصل الاجتماعي لا علاقة له بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا بدواوين الخدمات الجامعية التابعة لها، مشيرة الى ان هذا الاعلان يطلب من المعنيين تعمير استمارة وتسجيل معطياتهم الشخصية والبنكية على صفحة مزيفة.