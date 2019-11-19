Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Enta el Hobb  

مهدي هميلي يُصوّر الأجزاء الأخيرة من فيلمه الجديد ''ستريمز''

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
وات - ينكب المخرج مهدي هميلي على تصوير الأجزاء الأخيرة من فيلمه الجديد "ستريمز" "STREAMS"، وهو شريط روائي طويل مدته 115 دقيقة من إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا ولوكسمبورغ.

ويشارك في هذا العمل عدد من الوجوه السينمائية المعروفة على غرار الممثلة عفاف بن محمود وحكيم بومسعودي وإيهاب بن يحيى وهشام يعقوبي وسليم بكار.


يحكي الفيلم قصة إمرأة تدعى "أمل" وهي عاملة بمصنع في تونس.

تعيش "أمل" مع زوجها "الطاهر" وهو لاعب كرة قدم سابق ومدمن على لكحول، وابنها "مؤمن" وهو حارس مرمى كرة قدم موهوب.

تخون "أمل" زملاءها المضربين عن العمل في المصنع، فتقابل رئيس المصنع من أجل طلب دعمه لابنها لتطوير مهاراته، فينتهز رجل الأعمال "عادل" هذا الموقف لاستغلال "أمل" جنسيا، فيتم إيقافهما من قبل الشرطة وتنتشر فضيحة اتهام "أمل" بالزنا.

وبعد بضعة أشهر، يتم إطلاق سراح "أمل" من السجن، تبدأ في رحلة البحث عن ابنها المفقود، ومواجهة سلطة المجتمع التونسي.

ويثير المخرج في هذا العمل قضايا اجتماعية أسرية وقضايا الفساد المستفحلة في البلاد، دون أن يغفل في جوانبه عن القضايا السياسية.

والمخرج مهدي هميلي في تونس هو خريج مدرسة باريس للأفلام.
أخرج خلال فترة إقامته في فرنسا ثلاثية أفلامه الأبيض والأسود التي تتناول مفاهيم الحب والمنفى: وهي "لحظة" (2009) و "ليلة" (2011) و"ليلة بدر"(2012).

ويعتبر فيلم "تاله حبيبتي" أول أفلامه الروائية الطويلة، كما أخرج فيلما وثائقيا بعنوان "فولاذ" رفقة زميله عبد الله الشامخ، وتم تقديمه ضمن قسم "لافابريك سينما" في الدورة 72 لمهرجان كان السينمائي.

  
  
     
  
cadre-de3351c0df5182f1e0f3cd34b6b0176a-2019-11-19 15:11:17






0 de 0 commentaires pour l'article 192928



En continu

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 | 22 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:10 14:48 12:12 07:01 05:31
15°
 15° % 62 :الرطــوبة
تونــس 10°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-1018°-920°-1120°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    18862,4

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14808 DT        1$ =2,86149 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   779,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574177826|192928 510|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires