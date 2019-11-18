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سليانة: 60 بالمائة نسبة تقدم أشغال مشروع تهيئة المناطق الخضراء ببوعرادة

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
وات - بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع تهيئة المناطق الخضراء بمعتمدية بوعرادة من ولاية سليانة 60ّ بالمائة حسب ما صرح به ظهر اليوم الاثنين رئيس بلدية بوعرادة منجي بن المتجول ل (وات) .

واضاف ذات المصدر ان المشروع يندرج في اطار تهيئة مناطق خضراء بكل احياء مدينة بوعرادة بكلفة جملية تقدر ب355 الف دينار مشيرا الى ان المشروع انطلق منذ شهر اكتوبر المنقضي لتستكمل الأشغال مع منتصف شهر ديسمبر .


و في سياق اخر، افاد رئيس بلدية بوعرادة ان اشغال تهيئة المستوع البلدي انطلقت بقيمة جملية تقدر ب190ّ الف دينار لافتا إلى ان مدة الانجاز تدوم 3 اشهر.

  
  
     
  
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