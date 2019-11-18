الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تمضي اتفاقية شراكة مع 6 بلديات بولاية بنزرت .

Lundi 18 Novembre 2019



وات

- أمضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ست اتفاقيات شراكة مع كل من بلديات ماطر وراس الجبل و منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل و الحشاشنة من معتمدية سجنان و عوسجة من معتمدية غار الملح الى جانب بلدية اوتيك وتم امضاء هذه الاتفاقيات في اعقاب ورشة عمل انتظمت اليوم الاثنين بمقر ولاية بنزرت نظمتها الهيئة بالشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات ،اشرف على فعالياتها كل من والي الجهة محمد قويدر ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب الى جانب حضورعدد من ممثلي البلديات والإدارات الجهوية والمحلية وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني .ونوه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحرص البلديات الستة على امضاء هذه الاتفاقيات والشراكة مع الهيئة من اجل النجاح في مقاومة افة الفساد بمختلف أنواعها واشكالها مؤكدا انه سيتم مرافقة البلديات المعنية بهذه الشراكات لمعاضدتهم في "مغامرة" الحكم المحلي ايمانا من الهيئة بان اللامركزية سيكون لها الأثر الإيجابي وداعيا رؤساء البلديات لعدم رمي المنديل والاستقالة من مهامهم والتصرف كقادة معركة للتصدي لكل من يعتبر الدولة غنيمة وفق قوله واضاف في ذات السياق ان قانون التصريح بالمكاسب مستنسخ من الاتفاقيات الدولية والافريقية والعربية لمكافحة الفساد وليست الغاية منه شيطنة المسؤولين بقدر ما هو تمكينهم من اليات إضافية لتاكيد قدرتهم امام المواطنين على تحمل المسؤولية في اطار من الشفافية الكاملة مبينا ان محاربة الفساد مسؤولية جماعية وطريقه طويلة .يذكر ان ورشة العمل تناولت موضوع " القانون عدد 46 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح " تم التطرق خلالها الى ان عدد المصرحين بمكاسبهم خلال الفترة من 16 أكتوبر 2018 وحتى ذات اليوم من السنة الجارية 2019 بلغ 139868 شخصا منهم 35670 شخصا تولى التصريح ورقيا بينما البقية (104198 )تولوا التصريح عبر المنظومة الالكترونية كما ان الهيئة وجهت رسائل الى 350 بلدية لمد الهيئة بقائمة المطالبين بالتصريح لم يستجب منها الا 77 بلدية .كما بلغ عدد التنابيه التي أصدرتها الهيئة بشان ضرورة التصريح 6367 تنبيها وتم اتخاذ 21 قرار اقتطاع ثلثي المرتب للمخالفين العاملين بالقطاع العمومي .