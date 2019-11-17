مدنين: أول ماراطون لمكافحة مرض السكري بجربة وتظاهرات تحسيسية احتفالا باليوم العالمي لمكافحة هذا المرض

Dimanche 17 Novembre 2019



وات

- بادرت اليوم الأحد، ودادية أطباء جربة ودار السكري والهلال الاحمر التونسي بتنظيم أول ماراطون لمكافحة مرض السكري بجربة حومة السوق وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة مرض السكري.وشارك في هذه التظاهرة مئات المواطنين الذين أقبلوا جماعات وفرادى، أطفالا وشبابا وكهولا، إيناثا وذكورا مرتدين أزياء رياضية للمشاركة في المراطون، خاصة وأن هذا المرض أصبح يصيب 15 بالمائة من التونسيين، مع توقعات بأن تصل هذه النسبة في غضون سنة 2027، إلى 27 بالمائة .وتوج الماراطون، بسلسلة من الانشطة التوعوية والتحسيسية والعيادات المجانية التي نظمتها ودادية أطباء جربة ودار السكري وشركاء آخرين، منهم الهلال الاحمر التونسي، بهدف التحسيس والتوعية بهذا المرض وتقديم المعطيات والنصائح الكافية للمواطن للوقاية أو العلاج، من اعتماد حمية وممارسة الرياضة والحركة بشكل منتظم واتباع نظام عيش سليم، وفق ما بيّنه الدكتور منجي بن حمودة، رئيس جمعية دار السكري.وقد التحق بالخيمات التي تم تركيزها للغرض وسط المدينة، أكثر من 700 شخص، إما للتشخيص او لتقصي السكري او الدم، اكتشف خلالها عدد منهم ولأول مرة إصابتهم بمرض السكري، حيث قام المختصون الذين تطوعوا خلال التظاهرة، بتقديم النصائح الضرورية للمريض والاحاطة به .