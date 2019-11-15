بطولة العالم للالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة - 13 ميدالية لتونس منها سبع ذهبيات

Vendredi 15 Novembre 2019



وات

- اختتم المنتخب التونسي لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة مشاركته في بطولة العالم لالعاب القوى في دبي برصيد 13 ميدالية ( 7 ذهبيات و3 فضيات و3 برنزيات) محتلا المركز الثامن عالميا والاول عربيا وافريقيا .وفازت الصين بالمركز الاول في البطولة ب59 ميدالية منها 25 ذهبية ثم البرازيل ثانية 39 ميدالية منها 14 ذهبية وبريطانيا ثالثة ب28 ميدالية منها 13 ذهبية.وليد قتيلة (2) (100م ت34 و400م ت34) وياسين الغربي (1) (400م ت54) ومروى البراهمي (1) (رمي الصولجان ف32) وروعة التليلي (2)(رمي الصحن ف41) و دفع الجلة.وياسين الغربي ( 400 متر).ياسين القنيشي (رمي الجلة ف36) واحمد بن مصلح (رمي الجلة ف37) ووليد كتيلة (800م ت 34).محمد فرحات شيدة (400م ت38) وسنية منصور (400م ت38) وعايدي هنية (رمي الرمح ف54).ر-زهو