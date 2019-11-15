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كاس العالم للاندية (قطر 2019) : الترجي الرياضي يحصل على تذاكر اضافية لجماهيره

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
وات - أصدر الترجي الرياضي التونسي مساء امس الخميس بلاغا افاد فيه ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وافق على طلب الفريق اضافة عدد من التذاكر لجماهيره في منافسات مونديال الأندية لكرة القدم في قطر من 11 الى 21 ديسمبر 2019 .

وكان فريق باب سويقة طلب زيادة حصته من التذاكر لتسهيل حضور جماهيره المقابلات التي سيكون فيها الترجي طرفا في مونديال الاندية في قطر .
وجاء في بلاغ الترجي الرياضي " على إثر نفاد التذاكر التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لجماهير الترجي الرياضي التونسي بمناسبة كأس العالم للأندية تقدمت إدارة النادي بطلب قصد الحصول على عدد إضافي من التذاكر .. وقد استجاب الاتحاد الدولي لهذا الطلب... وبإمكان جماهير الترجي الرياضي التي تعتزم التنقل إلى قطر بمناسبة كأس العالم للأندية اقتناء هذه التذاكر بمقر النادي انطلاقا من (اليوم) الجمعة إلى غاية يوم الإثنين المقبل " .


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وحسب عملية سحب القرعة الخاصة بمونديال الاندية التي دارت بالعاصمة السويسرية زوريخ فسيواجه الترجي الرياضي المحرز على كاس رابطة الابطال الافريقية في مباراته الافتتاحية يوم 14 ديسمبر الفريق الفائز بمسابقة رابطة ابطال اسيا لكرة القدم .
وسيتم التعرف على المتوج برابطة ابطال اسيا يوم 24 نوفمبر الجاري .
وفي صورة فوز الترجي الرياضي فسيواجه في الدور نصف النهائي الفريق الفائز بمسابقة كوبا ليبارتادوريس/ كاس امريكا الجنوبية يوم 23 نوفمبر الجاري في البيرو من بين فلامينغو البرازيلي وريفر بلايت الارجنتيني .

  
  
     
  
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