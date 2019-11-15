حجز سلاحي كلاشينكوف وبندقية صيد وذخيرة في سيارة ليبية على مستوى الساتر الترابي

Vendredi 15 Novembre 2019



وات

- نجحت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع بن قردان (ولاية مدنين) مساء أمس الخميس بعد نصبها لكمين على مستوى الساتر الترابي، من ايقاف 4 أشخاص بزي مدني ودون وثائق هوية كانوا على متن سيارة ليبية.وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة ، بأنه بتفتش السيارة تم العثور على سلاحين من نوع كلاسينكوف وبندقة صيد وكمية من الذخيرة.وأضافت أنه بإذن من النيابة العمومية تم تسليم المعنيين بالأمر لوحدات الحرس الوطني بالمكان لمزيد التحري واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.