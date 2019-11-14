رجال أعمال من تونس يستكشفون السوق الكونغولية

Jeudi 14 Novembre 2019



وات

- تبلغ قيمة المبادلات التجارية بين تونس وجمهورية الكونغو 25 مليون دينار وهي تقتصر، على بعض المواد المصدرة على غرار المرغارين والورق الصحي وبعض المنتجات الغذائية.وتعمل تونس على مزيد تدعيم تواجدها في السوق الكونغولية من خلال بعثة اقتصادية استكشافية وذلك من 10 الى 17 نوفمبر 2019 وفق مركز النهوض بالصادرات.وفي هذا الاطار، يشارك 25 رجل أعمال تونسي بمنتدى الأعمال التونسي الكونغولي الملتئم بالعاصمة الكونغولية بمساهمة 150رجل أعمال كونغولي.ويتكون الوفد التونسي من مؤسسات مختصة في قطاعات الأغذية ومواد التنظيف والمواد الصيدلية والكهربائية والمدرسية والخدمات الاتصالية.وساهم الوفد التونسي في أشغال المنتدى الأول لأعمال وسط إفريقيا الملتئم يوم 13 نوفمبر بالعاصمة كينشاسا ويشارك الوفد اليوم 14 نوفمبر في منتدى أعمال ثنائي تونسي كونغولي.وبادر بتنظيم زيارة الوفد التونسي كل من مركز النهوض بالصادرات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة التجارية والصناعية للوسط بالشراكة مع سفارة تونس بكنشاسا.ويشار الى أن الكونغو هي أحد أعضاء المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا وهي تستحوذ على 20 بالمائة من واردات المنطقة بمعدل نمو اقتصادي يمكن أن يصل الى حدود 4ر5 بالمائة سنة 2019 .