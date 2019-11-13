تونس وسويسرا توقعان اتفاقية لدعم السياحة المستدامة في جنوب شرق البلاد

Mercredi 13 Novembre 2019



وات

- وقعت تونس وسويسرا، اليوم الاربعاء، اتفاقية لتنفيذ مشروع السياحة المستدامة الوجهة جنوب - شرق، والذي تموله الكنفدرالية السويسرية بما قدره 12 مليون دينار، ويمتد تنفيذه على اربع سنوات، وفق بلاغ أصدرته سفارة سويسرا بتونس.وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، وسفير سويسرا بتونس، إيتيان تيفوز.ويهدف مشروع السياحة المستدامة الى المساهمة في تطوير جاذبية جنوب شرق البلاد التونسية وتحسين دخل ومعيشة السكان المحليين من خلال إرساء أنشطة سياحية متنوعة، بشكل اساسي في ثلاث مناطق هي: الظاهر وجزيرة جربة وقصر غيلان.ويأتي مشروع السياحة المستدامة الوجهة جنوب - شرق، بعد مشروع أوّل حمل اسم "منظمة إدارة الوجهات"، والذي ساهم في هيكلة الفاعلين في السياحة في منطقة الظاهر في الفترة الممتدة من سنة 2014 الى سنة 2019.وتعتزم سويسرا، من خلال المشروع الثاني، دمج النتائج المنبثقة عن المشروع الأول وتكرار التجربة على المواقع المجاورة لجربة وقصر غيلان لتنويع ودعم لامركزية السياحة في تونس.ويدعم مشروع السياحة المستدامة الوجهة جنوب - شرق، الجهات الفاعلة المحلية التي تنفذ المبادرات المتعلقة بالسياحة وحماية التراث والامتثال للمعايير البيئية.كما يعاضد على المستوى الوطني، تنظيم دورات تدريبية مهنية مؤسساتية جديدة في السياحة المستدامة من أجل تحسين جودة العرض السياحي.ويشمل المشروع، وفق المصدر ذاته، شبكة واسعة من الشركاء المحليين بما في ذلك وزارة السياحة والصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة والعديد من الجامعات المهنية الوطنية والجهوية.وقد أعربت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، بالتوازي مع ذلك، عن استعدادها لملاءمة التشريعات والإطار التنظيمي لحاجيات مسدي الخدمات من أجل تيسير تنمية السياحة البديلة والمستدامة.