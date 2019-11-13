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راشد الغنوشي رئيسا لمجلس نواب الشعب ب 123 صوتا

Mercredi 13 Novembre 2019

Mercredi 13 Novembre 2019
تحصّل راشد الغنوشي، النائب عن حركة النهضة، على 123 صوتا، ليتم بذلك انتخابه رئيسا لمجلس نواب الشعب وذلك خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة الإفتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024.

عدد الاصوات المصرّح بها : 207 صوتا
الاوراق الملغاة : 00 أوراق

الأوراق البيضاء : 10 أوراق

- راشد الخريجي (الغنوشي) : 123
- غازي الشواشي : 45
- مروان فلفال : 18
- عبير موسي : 21

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192627

Ateff  (Tunisia)  |Mercredi 13 Novembre 2019 à 18h 13m |           
التاريخ يعيد نفسه... ظلامي حسب نبيل يتحالف مع مافيوزي حسب راشد.. ربي يستر تونس

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 13 Novembre 2019 à 18h 05m |           
مبروك للأستاذ الغنوشي . والأهم هو نصر لتونس الجديدة وفشل لأعداء الديمقراطية في الداخل والشرق والغرب .



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