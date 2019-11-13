راشد الغنوشي رئيسا لمجلس نواب الشعب ب 123 صوتا

Mercredi 13 Novembre 2019
تحصّل راشد الغنوشي، النائب عن حركة النهضة، على 123 صوتا، ليتم بذلك انتخابه رئيسا لمجلس نواب الشعب وذلك خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة الإفتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024.
عدد الاصوات المصرّح بها : 207 صوتا
الاوراق الملغاة : 00 أوراق
الأوراق البيضاء : 10 أوراق
- راشد الخريجي (الغنوشي) : 123
- غازي الشواشي : 45
- مروان فلفال : 18
- عبير موسي : 21
عدد الاصوات المصرّح بها : 207 صوتا
الاوراق الملغاة : 00 أوراق
الأوراق البيضاء : 10 أوراق
- راشد الخريجي (الغنوشي) : 123
- غازي الشواشي : 45
- مروان فلفال : 18
- عبير موسي : 21
2 de 2 commentaires pour l'article 192627
En continu
- 15:40 عبير موسي... القصاص..
- Hier 21:31 عبير و الديمقراطية على الطريقة الكركرية
- Hier 21:05 روما: الشاهد يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:43
|17:14
|14:51
|12:11
|06:55
|05:26
|
17°
|17°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|17°-13
|19°-13
|18°-14
|18°-12
|15°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 663) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(107 470) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
(100 216) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 543) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 811) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 214) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 336) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 289) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 535) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 161) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 735) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 774) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 658) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 050) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 945) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 913) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 430) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 184) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 310) لطفي العبدلي.. تحت النار !
( 51 514) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
Par:lechef ( )
Sur: راشد الخياري : ضجيج الدواب مزعج ... و لكن نحن رعاة أبقار جيدون