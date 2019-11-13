راشد الغنوشي رئيسا لمجلس نواب الشعب ب 123 صوتا

Mercredi 13 Novembre 2019



تحصّل راشد الغنوشي، النائب عن حركة النهضة، على 123 صوتا، ليتم بذلك انتخابه رئيسا لمجلس نواب الشعب وذلك خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة الإفتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024.207 صوتا00 أوراق10 أوراق123451821