قفصة: تأجيل جلسة النظر في أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 إلى يوم 26 فيفري القادم

Mercredi 13 Novembre 2019
وات - قررت الدائرة الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر في أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008، إلى يوم 26 فيفري القادم وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة، جمال برهومي، لـ(وات)، أن أسباب تأجيل الجلسة يعود إلى عدم تعيين ممثل عن النيابة العمومية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن لسان الدفاع عن ضحايا أحداث الحوض المنجمي طالب بتأخير الجلسة من أجل استكمال الهيئة تركيبتها القانونية للنظر في الملف.
بيّن البرهومي، في رده على سؤال يتعلق بأسباب تأخير الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة جلسات النظر في ملف احداث الحوض المنجمي لسنة 2008 لتواريخ متابعدة، أن ذلك يعود إلى وجود دائرة جنائية وحيدة تنظر في قضايا الحق العام والسراح والى ضغط عمل على الجلسات.
من جانب آخر، عبّر "محمود ردادي"، أحد ضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 في تصريح لـ(وات)، عن استيائه من تواصل تأخير الجلسات للنظر في هذا الملف، ملاحظا أن عدم حضور ممثل عن النيابة العمومية لاكتمال نصاب الهيئة القانونية "تحوم حوله شكوك مفادها إلغاء العدالة الانتقالية وغياب الجدية في التعاطي معها"، على حد قوله.
وذكرت عضو لسان الدفاع عن ضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008، المحامية عفاف زروق، أنها لم تتفاجأ من عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء قام بنقلة القضاة المتخصصين في النّظر في مثل هذه القضايا، كما قام يوم أمس الثلاثاء، بتكليف قضاة غير متكونين وسهى تعيين ممثل عن النيابة العمومية، بحسب تقديرها.
يذكر أن الدائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، باشرت النّظر في أوّل الملفّات المحالة عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة والمخصّصة لملفّ أحداث الحوض المنجمي التي جدّت سنة 2008 ، في جلسة اولى في يوم 28 سبتمبر سنة 2018 وجلسة ثانية في 2 جانفي 2019 وجلسة ثالثة يوم 10 أفريل وجلسة رابعة بتاريخ 10 جويلية الماضي.
وكانت معتمديات الرديف وأم العرايس والمتلوي والمظيلة قد شهدت خلال هذه الأحداث انتفاضة شعبية ضدّ تفشّي البطالة وغياب التنمية، واجهها النظام السابق قبل جانفي 2011 ، بالقمع والسجن سقط خلالها عدد من الشهداء ومن الجرحى، فضلا عن محاكمة عدد كبير من المحتجّين والنقابيين والناشطين السياسيين.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة، جمال برهومي، لـ(وات)، أن أسباب تأجيل الجلسة يعود إلى عدم تعيين ممثل عن النيابة العمومية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن لسان الدفاع عن ضحايا أحداث الحوض المنجمي طالب بتأخير الجلسة من أجل استكمال الهيئة تركيبتها القانونية للنظر في الملف.
بيّن البرهومي، في رده على سؤال يتعلق بأسباب تأخير الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة جلسات النظر في ملف احداث الحوض المنجمي لسنة 2008 لتواريخ متابعدة، أن ذلك يعود إلى وجود دائرة جنائية وحيدة تنظر في قضايا الحق العام والسراح والى ضغط عمل على الجلسات.
من جانب آخر، عبّر "محمود ردادي"، أحد ضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 في تصريح لـ(وات)، عن استيائه من تواصل تأخير الجلسات للنظر في هذا الملف، ملاحظا أن عدم حضور ممثل عن النيابة العمومية لاكتمال نصاب الهيئة القانونية "تحوم حوله شكوك مفادها إلغاء العدالة الانتقالية وغياب الجدية في التعاطي معها"، على حد قوله.
وذكرت عضو لسان الدفاع عن ضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008، المحامية عفاف زروق، أنها لم تتفاجأ من عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء قام بنقلة القضاة المتخصصين في النّظر في مثل هذه القضايا، كما قام يوم أمس الثلاثاء، بتكليف قضاة غير متكونين وسهى تعيين ممثل عن النيابة العمومية، بحسب تقديرها.
يذكر أن الدائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، باشرت النّظر في أوّل الملفّات المحالة عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة والمخصّصة لملفّ أحداث الحوض المنجمي التي جدّت سنة 2008 ، في جلسة اولى في يوم 28 سبتمبر سنة 2018 وجلسة ثانية في 2 جانفي 2019 وجلسة ثالثة يوم 10 أفريل وجلسة رابعة بتاريخ 10 جويلية الماضي.
وكانت معتمديات الرديف وأم العرايس والمتلوي والمظيلة قد شهدت خلال هذه الأحداث انتفاضة شعبية ضدّ تفشّي البطالة وغياب التنمية، واجهها النظام السابق قبل جانفي 2011 ، بالقمع والسجن سقط خلالها عدد من الشهداء ومن الجرحى، فضلا عن محاكمة عدد كبير من المحتجّين والنقابيين والناشطين السياسيين.
En continu
- 14:40 عبير موسي... القصاص..
- Hier 21:31 عبير و الديمقراطية على الطريقة الكركرية
- Hier 21:05 روما: الشاهد يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي
- Hier 19:05 الوطـــــــدي والشقــــــراء الالمانية..
- Hier 19:03 طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تتراجع
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:43
|17:14
|14:51
|12:11
|06:55
|05:26
|
20°
|20°
|% 32
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|20°-15
|19°-13
|18°-14
|18°-12
|15°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 659) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(107 465) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
(100 189) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 539) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 811) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 213) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 335) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 284) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 535) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 151) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 729) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 774) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 654) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 044) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 945) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 911) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 427) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 181) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 309) لطفي العبدلي.. تحت النار !
( 51 508) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:عبير موسي... القصاص..