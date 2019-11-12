جندوبة: العثور على جثّة طفلة جرفتها مياه الأمطار بفرنانة

Mardi 12 Novembre 2019
وات - فارقت بعد منتصف نهار اليوم الثلاثاء، تلميذة في 15 من عمرها، الحياة بعد أن جرفتها مياه إحدى الشعاب بمنطقة "أولاد مفدة" بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة، وفق ما أكده مقرر اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث، منير الريابي لصحفي (وات) بالجهة.
وبيّن الرياني انه وبحسب المعطيات الأولية، تم العثور على الطفلة على إثر مفارقتها الحياة، بعد أن علقت بين الحجارة في مجرى مائي قريب من مدرسة "البطاح" بالمنطقة، لافتا الى أنه من المنتظر أن تتم معاينة جثة الطفلة من قبل ممثل النيابة العمومية ليقرر في شأنها ما تستوجبه مثل هذه الأحداث.
يذكر أن المنطقة شهدت منذ صباح اليوم الثلاثاء، نزول كميات كبيرة من الأمطار ما أدى باللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بجندوبة الى اصدار قرار بتعليق الدروس انطلاقا من عشية اليوم وإلى غاية يوم غد الأربعاء.
وبيّن الرياني انه وبحسب المعطيات الأولية، تم العثور على الطفلة على إثر مفارقتها الحياة، بعد أن علقت بين الحجارة في مجرى مائي قريب من مدرسة "البطاح" بالمنطقة، لافتا الى أنه من المنتظر أن تتم معاينة جثة الطفلة من قبل ممثل النيابة العمومية ليقرر في شأنها ما تستوجبه مثل هذه الأحداث.
يذكر أن المنطقة شهدت منذ صباح اليوم الثلاثاء، نزول كميات كبيرة من الأمطار ما أدى باللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بجندوبة الى اصدار قرار بتعليق الدروس انطلاقا من عشية اليوم وإلى غاية يوم غد الأربعاء.
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Par:Mahdibey ( )
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