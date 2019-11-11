حجز 15 طنا من السكر المدعم و10 أطنان من مادة السميد في مخزن عشوائي بدوار هيشر

Lundi 11 Novembre 2019



وات

- تمكن عشية الاثنين، فريق مشترك من أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية بمنوبة وأعوان الحرس البلدي والوطني، من حجز كمية 15 طنا من السكر المدعم و10 أطنان من مادة السميد، حسب تقرير للادارة الجهوية للتجارة بمنوبة.وبين نفس التقرير أن الكمية الهامة من المواد المدعمة تم حجزها بمخزن عشوائي تابع لتاجر جملة بمعتمدية دوار هيشر، في إخلال بتراتيب الدعم، باستعمال مادة مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها، وذلك في اطار المجهودات اليومية للتصدي لعمليات الاحتكار والاستعمال غير القانوني للمواد المدعمة والمضاربة بها.وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالكمية المحجوزة، وسيتم إعادة بيعها بالمسالك المنظمة وفق التراتيب المعمول بها في المجال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف.