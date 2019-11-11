Radio Babnet Tunisie On Air: Fairouz - Jaiebli Salam  

تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة بداية من الليلة والأيام القادمة، والي سوسة يدعو المواطنين إلى ملازمة الحذر

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
وات - دعا والي سوسة، عادل الشليوي، في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتوقي من الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، المنعقد مساء اليوم الإثنين بمقر الولاية، كافة المواطنين بكامل معتمديات الولاية إلى ملازمة الحذر، وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وتحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة بداية من الليلة والأيام القادمة.

كما دعا والي سوسة ورئيس اللجنة أصحاب العربات بجميع أصنافها إلى عدم المجازفة، خاصة بتقاطعات الطرقات مع الأودية، وعدم ركنها بأماكن تجمع المياه والمنحدرات.
وقد اوصت اللجنة الجهوية للتوقي من الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، البحارة بعدم المجازفة بالإبحار، وأخذ الإحتياطات اللازمة لتثبيت مراكبهم بمرافىء الموانئ إلى غاية يوم الإربعاء 13 نوفمبر الجاري.


وأعلن الوالي أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تبقى في حالة انعقاد دائم، مؤكدا أنه يمكن عند الإقتضاء الإتصال بالأرقام التالية : 73219050 أو 197-193-198-190 .

  
  
     
  
cadre-57b77f239f3f6d16ff7c4d589422e000-2019-11-11 20:28:23






0 de 0 commentaires pour l'article 192502



En continu

الاثنين 11 نوفمبر 2019 | 14 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:53 12:10 06:53 05:24
14°
 13° % 62 :الرطــوبة
تونــس 12°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
13°-1216°-1218°-1318°-1417°-14
  • Avoirs en devises
    18501,7

  • (11 nov)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15003 DT        1$ =2,85154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 nov)   890,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573502020|192502 194|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires