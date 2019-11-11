تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة بداية من الليلة والأيام القادمة، والي سوسة يدعو المواطنين إلى ملازمة الحذر

Lundi 11 Novembre 2019
وات - دعا والي سوسة، عادل الشليوي، في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتوقي من الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، المنعقد مساء اليوم الإثنين بمقر الولاية، كافة المواطنين بكامل معتمديات الولاية إلى ملازمة الحذر، وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وتحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة بداية من الليلة والأيام القادمة.
كما دعا والي سوسة ورئيس اللجنة أصحاب العربات بجميع أصنافها إلى عدم المجازفة، خاصة بتقاطعات الطرقات مع الأودية، وعدم ركنها بأماكن تجمع المياه والمنحدرات.
وقد اوصت اللجنة الجهوية للتوقي من الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، البحارة بعدم المجازفة بالإبحار، وأخذ الإحتياطات اللازمة لتثبيت مراكبهم بمرافىء الموانئ إلى غاية يوم الإربعاء 13 نوفمبر الجاري.
وأعلن الوالي أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تبقى في حالة انعقاد دائم، مؤكدا أنه يمكن عند الإقتضاء الإتصال بالأرقام التالية : 73219050 أو 197-193-198-190 .
كما دعا والي سوسة ورئيس اللجنة أصحاب العربات بجميع أصنافها إلى عدم المجازفة، خاصة بتقاطعات الطرقات مع الأودية، وعدم ركنها بأماكن تجمع المياه والمنحدرات.
وقد اوصت اللجنة الجهوية للتوقي من الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، البحارة بعدم المجازفة بالإبحار، وأخذ الإحتياطات اللازمة لتثبيت مراكبهم بمرافىء الموانئ إلى غاية يوم الإربعاء 13 نوفمبر الجاري.
وأعلن الوالي أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تبقى في حالة انعقاد دائم، مؤكدا أنه يمكن عند الإقتضاء الإتصال بالأرقام التالية : 73219050 أو 197-193-198-190 .
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