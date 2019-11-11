الألعاب المتوسطية 2021 : وهران تحتضن اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الدولية في ديسمبر

Lundi 11 Novembre 2019



وات

- يعقد المكتب التنفيذي للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط اجتماعه القادم بوهران يومي 4 و5 ديسمبر المقبل وذلك في إطار استعدادات المدينة لاستضافة النسخة ال 19 للألعاب المتوسطية صائفة 2021 حسب ما افادت به اليوم اللجنة المحلية لتنظيم هذه التظاهرة .وأوضح نفس المصدر أن اجتماع المكتب التنفيذي, الذي يرأسه الجزائري عمار عدادي ويضم 15 عضوا كان من المفروض أن يقام يوم 23 نوفمبر الجاري لكنه تأجل لبضعة أيام .وهذا هو اللقاء الأول من نوعه ضمن تحضيرات الألعاب المتوسطية لعام 2021 الذي يعقده المكتب التنفيذي للجنة الدولية للألعاب بوهران وذلك تنفيذا لالتزامات اللجنة المنظمة المحلية التي أمضت عليها في كراس الشروط بعد منح عاصمة الغرب الجزائري شرف تنظيم الدورة المقبلة للموعد الرياضي المتوسطي .ووفق ذات المصدر فإن هذا الاجتماع تسبقه زيارة جديدة للجنة التنسيق التابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط برئاسة الفرنسي، برنارد أمسلام، يوم 3 ديسمبر .ويتم خلال هذه الزيارة الرابعة لذات اللجنة في عام 2019 عقد جلسة عمل مع اللجان المتخصصة التابعة للجنة التنظيم الوطنية, فضلا عن تفقد ورشات المنشآت الرياضية قيد الانجاز حاليا والمبرمجة لاحتضان المنافسات الرياضية للموعد المتوسطي الذي تستضيفه الجزائر لثاني مرة في تاريخها بعد 1975 بالجزائر العاصمة .ويشار الى ان آخر زيارة للجنة التنسيق التابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط إلى وهران جرت في 17 سبتمبر الماضي .