كاس الاتحاد الافريقي - قرعة المجموعات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري

Dimanche 10 Novembre 2019
وات - تقام قرعة مرحلة مجموعات كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالقاهرة.
وسيتم توزيع الفرق الـ16 المتأهلة إلى 4 مجموعات كل منها يضم 4 فرق بالبطولة القارية الثانية للأندية.
وتغيب الفرق التونسية عن دور المجموعات في مسابقة كاس الاتحاد.
ويذكر ان الفرق المشاركة هي المصري، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، واي سا اي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا) وزاناكو (زامبيا).
وسيتم توزيع الفرق الـ16 المتأهلة إلى 4 مجموعات كل منها يضم 4 فرق بالبطولة القارية الثانية للأندية.
وتغيب الفرق التونسية عن دور المجموعات في مسابقة كاس الاتحاد.
ويذكر ان الفرق المشاركة هي المصري، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، واي سا اي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا) وزاناكو (زامبيا).
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Par:essoltan (France )
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