ضرورة إرساء آليات وبرامج تكوين في مؤسسات التكوين المهني تستجب لحاجيات سوق الشغل (دراسة)

Vendredi 08 Novembre 2019



وات

- ضرورة إرساء آليات وبرامج تكوين في مؤسسات التّكوين المهني والتشغيل تستجيب لحاجيات سوق الشغل نظرا لغياب استراتيجية شراكة دقيقة بين المؤسسات الاقتصادية والشّركاء الاجتماعيين ومؤسسات التكوين، ذلك ما أوصت به دراسة تمت مناقشتها اليوم الجمعة.وقد نظّمت الغرفة الوطنية النّقابية لمؤسسات التكوين المهني الخاص، اليوم الجمعة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مائدة مستديرة لمناقشة الدراسة التي أعدّت لضبط المنوال الجديد للعلاقة التّشاركية في مجال التّكوين المهني، وأعدّها مكتب دراسات مختص في المجال.وأكّدت الدّراسة، وفق بلاغ لمنظمة الأعراف، أهميّة توضيح الإطار الاستراتيجي لشراكة تجمع آراء مختلف الأطراف المتدخلة في العملية بالإضافة إلى وضع نظام مؤسساتي قادر على تنظيم العلاقات بين الشركاء.وشدّدت نفس الدراسة على ضرورة توضيح مسؤوليات كلّ طرف وإعادة تفعيل البرامج، التّي تمّ إيقاف العمل بها في السابق وإرساء نظام مراقبة وتقييم لكل الانشطة والبرامج التي يتم اطلاقها على كل المستويات.وتناول النقاش أهمّ ما جاء في منوال العلاقة التّشاركية وخاصة في ما يتعلق بمدى استجابة التكوين المهني لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة المختصة. كما اهتم بسبل تطوير برامج التكوين والتعاون الدولي حتى يواكبا تطورات الاقتصاد وطنيا وعالميا.والتأم الاجتماع تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل، برئاسة عضو المكتب التنفيذي، رشاد الشلي ورئيس الغرفة وحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ومن رؤساء الاتحادات الجهوية والمحلية ورؤساء الجامعات ورؤساء الغرف الوطنية.