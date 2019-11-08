وحدات جيش البحر والحرس البحري تغيث 74 تونسيا بعد تعطب قاربهم في سواحل صفاقس

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - تمكنت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر ووحدات تابعة للحرس البحري، من إغاثة 74 تونسيا، تترواح أعمارهم بين 13 و50 سنة، وذلك إثر تلقي معلومة حول تواجد قارب معطب على بعد حوالي 66 كلم شمال شرق صفاقس.
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، وفق بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه بالتحري معهم صرحوا بأنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 7 و8 نوفمبر الجاري من سواحل صفاقس، قصد إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه السواحل الإيطالية، مضيفة أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، وفق بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه بالتحري معهم صرحوا بأنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 7 و8 نوفمبر الجاري من سواحل صفاقس، قصد إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه السواحل الإيطالية، مضيفة أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
En continu
- 07:24 النزيف
- Hier 21:46 مرصد الشفافية يدعو إلى إقالة شوقي الطبيب
- Hier 21:34 ''يا سلّاك الواحلين..''
- Hier 21:13 من أنتم؟
- Hier 20:36 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق ''وشواشة''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:46
|17:18
|14:55
|12:10
|06:50
|05:21
|
19°
|18°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|18°-14
|18°-12
|19°-11
|17°-12
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 220) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(137 156) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(105 476) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 98 809) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 121) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 554) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 614) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 039) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 144) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 432) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 74 398) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 71 557) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 68 502) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 054) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 006) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 291) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 557) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 394) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 924) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 802) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
Par:citoyenlibre (France )
Sur: الرئيس قيس سعيد يؤدي صلاة الجمعة بجامع عقبة بن نافع بالقيروان