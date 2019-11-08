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وحدات جيش البحر والحرس البحري تغيث 74 تونسيا بعد تعطب قاربهم في سواحل صفاقس

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - تمكنت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر ووحدات تابعة للحرس البحري، من إغاثة 74 تونسيا، تترواح أعمارهم بين 13 و50 سنة، وذلك إثر تلقي معلومة حول تواجد قارب معطب على بعد حوالي 66 كلم شمال شرق صفاقس.
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، وفق بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه بالتحري معهم صرحوا بأنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 7 و8 نوفمبر الجاري من سواحل صفاقس، قصد إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه السواحل الإيطالية، مضيفة أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.


  
  
     
  
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