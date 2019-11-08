Vendredi 08 Novembre 2019
وات - تم اليوم الجمعة افتتاح مقر المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنستير ليرتفع مجموع المكاتب الجهوية للهيئة إلى 16 مكتبا وفق ما أفاد به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب .
وبين الطبيب في تصريح صحفي بهذه المناسبة ان مكاتب جهوية اخرى للهيئة ستفتتح في ظرف أسبوع أو أسبوعين بكلّ من ولاتي سليانة وقبلي ثم تليها ولايتي تطاوين وزغوان مباشرة موضحا أنّ فتح هذه المكاتب الجهوية يندرج ضمن سياسة الهيئة في مكافحة الفساد وتقريب خدماتها من المواطنين والمجتمع المدني والإعلام ومختلف السلط القضائية والإدارية والقطاعات لتقديم عرائض ومقترحات شراكة مع الهيئة باعتبار أنّ مقاربة الهيئة وقائية تشاركية لمكافحة الفساد.
واضاف أنّ الهيئة تتلقي سنويا بين 9 و10 آلاف ملف للتبليغ عن الفساد وتحيل إلى القضاء 300 ملف سنويا.
من جهته أفاد رئيس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنستير عامر الصيادي أنّ المكتب انطلق في العمل منذ تقريبا شهرين وأنّهم تلقوا إلى حدّ الآن 28 عريضة متعلقة بالتبليغ عن الفساد وحوالي 70 تصريح بالمكاسب .
وبين الطبيب في تصريح صحفي بهذه المناسبة ان مكاتب جهوية اخرى للهيئة ستفتتح في ظرف أسبوع أو أسبوعين بكلّ من ولاتي سليانة وقبلي ثم تليها ولايتي تطاوين وزغوان مباشرة موضحا أنّ فتح هذه المكاتب الجهوية يندرج ضمن سياسة الهيئة في مكافحة الفساد وتقريب خدماتها من المواطنين والمجتمع المدني والإعلام ومختلف السلط القضائية والإدارية والقطاعات لتقديم عرائض ومقترحات شراكة مع الهيئة باعتبار أنّ مقاربة الهيئة وقائية تشاركية لمكافحة الفساد.
واضاف أنّ الهيئة تتلقي سنويا بين 9 و10 آلاف ملف للتبليغ عن الفساد وتحيل إلى القضاء 300 ملف سنويا.
من جهته أفاد رئيس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنستير عامر الصيادي أنّ المكتب انطلق في العمل منذ تقريبا شهرين وأنّهم تلقوا إلى حدّ الآن 28 عريضة متعلقة بالتبليغ عن الفساد وحوالي 70 تصريح بالمكاسب .
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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