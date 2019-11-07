رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد عزوز باعلال، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد عزوز باعلال، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الديوان بوزارة الشؤون الخارجية، محمد بن يوسف، صباح اليوم بمقر الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد عزّوز باعلال، سفيرا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تونس.
وكان رئيس الديوان بوزارة الشؤون الخارجية، محمد بن يوسف، صباح اليوم بمقر الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد عزّوز باعلال، سفيرا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تونس.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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