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وديع الجريئ: بلدية تونس رفضت المقترح المتعلق بصيانة واستغلال ملعب زويتن

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - كشف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ان بلدية تونس رفضت المقترح الذي تقدمت به الجامعة التونسية لكرة القدم في وقت سابق من اجل ادخال التحسينات والاصلاحات الضرورية على ملعب الشاذلي زويتن قصد استغلاله " .

واوضح في تصريحات ادلى بها خلال حضوره اليوم في برنامج "قوول" على اذاعة الجوهرة اف ام " ان تردي حالة الملاعب والمنشآت الرياضية في تونس أصبح أمرا مقلقا ويجب البحث عن طريقة جديدة للتعامل مع ملف صيانة المنشآت والحفاظ على سلامتها " مؤكدا ان " تونس قادرة على تنظيم نهائيات كأس امم إفريقيا خلال السنوات القادمة .. ومع ذلك تبقى مسألة تنظيم التظاهرات الكبرى مرتبطة بقرار من مؤسسات الدولة وليس الجامعة وحدها ".


وشدد الجريء على ان " صيانة المنشآت الرياضية في بلادنا خلال السنوات المقبلة سيجعل تونس قادرة على إحتضان مسابقة كأس إفريقيا للامم بما أن بلادنا لديها تقاليد وخبرة كبيرة في تنظيم التظاهرات الرياضية وتحظى بثقة الإتحاد الإفريقي للعبة " .

وفي علاقة بالصعوبات المالية الظرفية التي يعيشها النادي الافريقي قال الجرئ " الجامعة تقوم بعدة مساع بهدف غلق ملف نزاعات النادي الإفريقي.. التحيينات الاخيرة تؤكد أن المبلغ المودع في الحساب البنكي للفريق بلغ 3 مليارات و 182 ألف دينار " .
وشدد بالمناسبة على ان " النادي الافريقي سيتخطى مرحلة الخطر بحلول يوم 18 نوفمبر الحالي بعد غلق الملفات المستعجلة .. والجامعة ستواصل مساعيها لحل عدد من الملفات العالقة التي مازال النادي معنيا بها خلال الأشهر القادمة " .
ودعا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم انصار وجماهير النادي الافريقي لمواصلة حملة التبرع في الحساب البنكي الخاص بالفريق لتجنيبه أي عقوبات منتظرة.

  
  
     
  
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