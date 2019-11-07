خفض أسعار حديد البناء بنسبة 6 بالمائة منذ غرة نوفمبر 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - افادت وزارة التجارة، الخميس، انه تم منذ 1 نوفمبر 2019، خفض أسعار مادة حديد البناء بنسبة 6 بالمائة، وذلك للمرّة الأولى عقب تراجع أسعار العروق الفولاذية في الأسواق العالمية خلال السنة الجارية، بأكثر من 20 بالمائة لتصل الى 407 دولار للطن الواحد في أكتوبر المنقضي.
وتعدّ أسعار العروق الفولاذية أهم مكون في سعر حديد البناء، إذ تمثل نسبة 80 بالمائة من الكلفة الجملية للتصنيع، حسب المصدر ذاته.
وكانت الأسعار العالمية للعروق الفولاذية شهدت منذ بداية سنة 2017 ارتفاعا هاما و متواصلا أدرك سقف 570 دولار للطن خلال أوت 2018.
وأردفت الوزارة أنّ ذلك تسبب في اضطراب تزويد السوق التونسي بمادة حديد البناء جرّاء ارتفاع تكاليف الانتاج بنسبة تخطت 32 بالمائة وهو ما أدّى إلى ترفيع الأسعار في 6 مناسبات متتالية استجابة لطلبات المصنعين الملحة وتماشيا مع المنحى التصاعدي للأسعار عالميا.
يذكر ان آخر زيادة تعود الى أوت 2018 بواقع 10 بالمائة وقبلها زيادة بـ6 بالمائة في فيفري بينما شهدت سنة 2017 أربع زيادات متتالية في سعر حديد البناء تراوحت بين 5 و 10 بالمائة.
وتعدّ أسعار العروق الفولاذية أهم مكون في سعر حديد البناء، إذ تمثل نسبة 80 بالمائة من الكلفة الجملية للتصنيع، حسب المصدر ذاته.
وكانت الأسعار العالمية للعروق الفولاذية شهدت منذ بداية سنة 2017 ارتفاعا هاما و متواصلا أدرك سقف 570 دولار للطن خلال أوت 2018.
وأردفت الوزارة أنّ ذلك تسبب في اضطراب تزويد السوق التونسي بمادة حديد البناء جرّاء ارتفاع تكاليف الانتاج بنسبة تخطت 32 بالمائة وهو ما أدّى إلى ترفيع الأسعار في 6 مناسبات متتالية استجابة لطلبات المصنعين الملحة وتماشيا مع المنحى التصاعدي للأسعار عالميا.
يذكر ان آخر زيادة تعود الى أوت 2018 بواقع 10 بالمائة وقبلها زيادة بـ6 بالمائة في فيفري بينما شهدت سنة 2017 أربع زيادات متتالية في سعر حديد البناء تراوحت بين 5 و 10 بالمائة.
En continu
- Hier 21:26 كـــــاكتيس والكـــاسات
- Hier 20:24 سفير فرنسا ياكل عصيدة الزقوقو على المباشر
- Hier 20:01 هل سينصت شورى النهضة لصوت النخبة؟
- Hier 19:04 رئيس الجمهورية يستقبل نور الدين الطبوبي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:47
|17:19
|14:55
|12:10
|06:49
|05:20
|
21°
|21°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|21°-15
|22°-13
|17°-12
|19°-12
|16°-11
Follow @babnet_Tunisie
(284 114) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(136 779) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(101 196) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 98 507) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 006) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 502) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 459) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 980) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 091) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 406) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 74 214) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 71 150) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 68 316) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 007) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 177) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 965) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 65 471) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 302) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 890) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 771) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
Par:sarih (Tunisia )
Sur: حركة النهضة تؤكد تمسك حزب التيار الديمقراطي بالوزارات الثلاثة في الحكومة