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خفض أسعار حديد البناء بنسبة 6 بالمائة منذ غرة نوفمبر 2019

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - افادت وزارة التجارة، الخميس، انه تم منذ 1 نوفمبر 2019، خفض أسعار مادة حديد البناء بنسبة 6 بالمائة، وذلك للمرّة الأولى عقب تراجع أسعار العروق الفولاذية في الأسواق العالمية خلال السنة الجارية، بأكثر من 20 بالمائة لتصل الى 407 دولار للطن الواحد في أكتوبر المنقضي.

وتعدّ أسعار العروق الفولاذية أهم مكون في سعر حديد البناء، إذ تمثل نسبة 80 بالمائة من الكلفة الجملية للتصنيع، حسب المصدر ذاته.
وكانت الأسعار العالمية للعروق الفولاذية شهدت منذ بداية سنة 2017 ارتفاعا هاما و متواصلا أدرك سقف 570 دولار للطن خلال أوت 2018.

وأردفت الوزارة أنّ ذلك تسبب في اضطراب تزويد السوق التونسي بمادة حديد البناء جرّاء ارتفاع تكاليف الانتاج بنسبة تخطت 32 بالمائة وهو ما أدّى إلى ترفيع الأسعار في 6 مناسبات متتالية استجابة لطلبات المصنعين الملحة وتماشيا مع المنحى التصاعدي للأسعار عالميا.
يذكر ان آخر زيادة تعود الى أوت 2018 بواقع 10 بالمائة وقبلها زيادة بـ6 بالمائة في فيفري بينما شهدت سنة 2017 أربع زيادات متتالية في سعر حديد البناء تراوحت بين 5 و 10 بالمائة.

  
  
     
  
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