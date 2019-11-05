صفاقس: إلقاء القبض على المشتبه به في جريمة قتل فتاة بحضيرة بناء بأحد ضواحي الجهة

Mardi 05 Novembre 2019



وات

- تمكّنت الفرق الأمنية التابعة لولايتي صفاقس والقصرين، مساء أمس الاثنين، من إلقاء القبض على المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل لفتاة جدّت بحضيرة بناء منزل في إحدى ضواحي صفاقس، بعد تحصنه بالفرار بجهة القصرين، منذ يوم السبت 2 نوفمبر الجاري، تاريخ ارتكاب الجريمة، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي.وأضاف ذات المصدر، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أنه سيتم جلب المظنون فيه، وهو عامل بحضيرة ويبلغ من العمر 32 سنة وأصيل ولاية القصرين، إلى صفاقس لعرضه على قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 ، واستنطاقه من أجل قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار، ومواصلة البحث التحقيقي المفتوح ضده من قبل النيابة العمومية، مشيرا إلى أنه حاليا بحالة احتفاظ على ذمة القضية المذكورة.يذكر أن أطوار القضية تعود الى يوم السبت 2 نوفمبر الجاري، حيث قدم أحد الأشخاص إلى منطقة الأمن بصفاقس الجنوبية، ليبلغ عن ارتكاب جريمة قتل على إثر تلقيه مكالمة هاتفية من قبل أحد العاملين معه في حضيرة بناء مسكن بإحدى ضواحي صفاقس، أعلمه خلالها بارتكابه لجريمة قتل في حق فتاة بعد أن قام بجلبها الى الحضيرة وأنه سيتحصن بالفرار.