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فتح باب التسجيل عن بعد للترشح لأداء فريضة الحج من 12 نوفمبر إلى 8 ديسمر 2019

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
وات - أصدرت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الإثنين، بلاغا تعلم الراغبين في الترشح لآداء فريضة الحج لسنة 1441هـ /2020 م، انه بإمكانهم التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية www.affaires-religieuses.tn عن طريق الرابط "تسجيل الحج 1441هـ /2020 م" بالصفحة الرئيسية وذلك بداية من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 إلى غاية يوم 8 ديسمبر 2019 بدخول الغاية.

ودعت الوزارة، كل المترشحين للحج للمرة الأولى والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا، إلى الإتصال وجوبا بالواعظ المحلي بالمعتمدية، لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم.


من جهة أخرى دعت الوزارة، المترشحين لآداء فريضة الحج، إلى الإطلاع على محتوى المذكرة التوجيهية المتعلقة بتنظيم موسم الحج المقبل والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة.

  
  
     
  
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