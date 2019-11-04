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تحسن سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدولار

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
وات - ابرز آخر تحيين لأسعار العملات للبنك المركزي التونسي بتاريخ 31 أكتوبر 2019، ان سعر صرف الدينار سجل تحسنا طفيفا مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.
وتم في ذات اليوم تداول اليورو ب 154ر3 دينار مقابل 262ر3 دينار في 31 اكتوبر 2018.

ونفس الشيء بالنسبة للدولار، الذي تحول سعر صرفه من 882ر2 دينار في موفى اكتوبر 2018 الى 825ر2 دينار في أكتوبر 2019.


كما تحسن سعر صرف الدينار مقابل الدرهم المغربي اذ يتم حاليا تداول 10 دراهم ب940ر2 دينار مقابل 016ر3 دينار موفى اكتوبر 2018.

في المقابل، انخفضت قيمة العملة المحلية مقابل اليان الياباني اذ يتم تداول 1000 يان ب151ر26 دينار (مقابل 151ر26 دينار في موفى اكتوبر 2018).

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، اكد في تقريره الأخير، الذي نشره في 28 أكتوبر 2019 ، تحسن سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدولار ، "في ما يتعلق بفائض السيولة في سوق الصرف ".

  
  
     
  
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