هيئة مكافحة الفساد تذكر بالتغييرات الجوهرية الموجبة لإعادة التصريح بالمكاسب والمصالح

Samedi 02 Novembre 2019



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- نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلاغا إعلاميا اليوم السبت حول "ضبط صيغ الإعلام بالتغيير الجوهري" في ما يخص التصريح بالمكاسب والمصالح، وفق ما ينص عليه القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.وبينت الهيئة ان القانون أوجب على المصرحين بالمكاسب والمصالح إعلامها بكل تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية المصرّح بها في أجل شهر من حدوث التغيير،موضحة أن صيغ التغيير التي يتوجب الإعلام بها هي تغيير في الحالة المدنية بالزواج مثلا بما يوجب التصريح بمكاسب ومصالح القرين وتغيير في الخطة الموجبة للتصريح سواء كان بجمع الخطة الأصلية بخطة جديدة أو بالتخلي عن الخطة الأصلية وتغييرها بخطة أخرى أو أي تغيير في الصفة الموجبة للتصريح الى جانب تضاعف جملة المكاسب المصرّح بها او تضاعف جملة المداخيل المصرح بها واضافت الهيئة أن المقرر المتعلّق بتطبيق صيغ التغيير، إضافة إلى مذكرة تفسيرية لشروط وصيغ التغيير، موجودة بموقعها على الانترنت.