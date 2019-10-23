تطاوين: تعليق إضراب عملة الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط في البرمة

Mercredi 23 Octobre 2019



وات

- قرّر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين تعليق الإضراب الذي كان دعا إليه منظوريه العاملين في قاعدة البرمة للشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط ( سيتاب) أيام 23 و 24 و 25 اكتوبر الجاري وذلك بعد اتصال الادارة العامة للشركة بالطرف الاجتماعي وفق ما أكّده عضو المكتب الجهوي للاتحاد محسن الخرشاني لمراسل (وات) في الجهة وابدائها التفاعل الايجابي لتطبيق محضر الاتفاق المبرم يوم 20 اوت الماضي القاضي بتحسين الأجور.وأفاد ذات المصدر بان الطرفين اتفقا على عقد اجتماع غدا الخميس بالمقر الاجتماعي للشركة في تونس العاصمة كما افاد بان لعمال قد نفّذوا أكثر من احتجاج وإضراب لتنظير أجورهم باجور العاملين لدى الشريك الايطالي في شركة "ايني" (ENI) وتم عقد عديد الجلسات الصلحية آخرها التي أفضت الى اتفاق 20 أوت 2019 لم ينفّذ.