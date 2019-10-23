Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - 7ayati intaa  

تطاوين: تعليق إضراب عملة الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط في البرمة

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
وات - قرّر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين تعليق الإضراب الذي كان دعا إليه منظوريه العاملين في قاعدة البرمة للشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط ( سيتاب) أيام 23 و 24 و 25 اكتوبر الجاري وذلك بعد اتصال الادارة العامة للشركة بالطرف الاجتماعي وفق ما أكّده عضو المكتب الجهوي للاتحاد محسن الخرشاني لمراسل (وات) في الجهة وابدائها التفاعل الايجابي لتطبيق محضر الاتفاق المبرم يوم 20 اوت الماضي القاضي بتحسين الأجور.

وأفاد ذات المصدر بان الطرفين اتفقا على عقد اجتماع غدا الخميس بالمقر الاجتماعي للشركة في تونس العاصمة كما افاد بان لعمال قد نفّذوا أكثر من احتجاج وإضراب لتنظير أجورهم باجور العاملين لدى الشريك الايطالي في شركة "ايني" (ENI) وتم عقد عديد الجلسات الصلحية آخرها التي أفضت الى اتفاق 20 أوت 2019 لم ينفّذ.


  
  
     
  
cadre-f7a7e99b0b2abb8cfb068d131cf20371-2019-10-23 12:52:23






0 de 0 commentaires pour l'article 191454



En continu

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 | 24 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:02 17:35 15:08 12:11 06:34 05:07
27°
 27° % 61 :الرطــوبة
تونــس 21°
10.8 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
27°-2121°-1722°-1722°-1723°-16
  • Avoirs en devises
    18606,3

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15010 DT        1$ =2,82170 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   748,7 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571835314|191454 315|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires