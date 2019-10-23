وزارة التجارة: ضرورة انخراط 300 الف تاجر التوزيع في منظومة الدفع الالكتروني

Mercredi 23 Octobre 2019



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- أكد مدير تنمية التجارة الالكترونية بوزارة التجارة، خباب الحضري، ضرورة انخراط 300 ألف تاجر توزيع في منظومة الدفع الالكتروني سيما وان كل شروط واليات الدفع الالكتروني والقوانين متوفرة.وأشار خلال ورشة عمل نظمتها، الاربعاء، وزارة التجارة بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري (وزارة التجارة الامريكية)، ان عدد التجار المنخرطين في منظومة الدفع الالكتروني بلغ في سنة 2018 قرابة 1900 تاجر منخرط في منظومتي الدفع الالكتروني "كليكتو باي" لشركة نقديات تونس والدينار الالكتروني.كما قدر رقم معاملات التجارة الالكترونية، خلال نفس السنة، ب225 مليون دينار من خلال اجراء حوالي 4 ملايين معاملة الكترونية، وفق المسؤول.وأضاف الحضري، خلال هذه الورشة الرامية الى النظر في مختلف القوانين المرتبطة بالتجارة الالكترونية اللاحدودية، ان تونس تتوفر على امكانيات كبيرة من المؤسسات الناشطة في الصناعات التقليدية والصناعات الغذائية التي تقوم بتصدير منتجاتها عبر شبكات التجارة الالكترونية.وأكد حرص الوزارة على دعم هذا التوجه وضمان تواجد المؤسسات التونسية في منصات التجارة الالكترونية من خلال بعث جملة من المشاريع منها بالخصوص مشروع تسهيل التصدير "ايزي اكسبور" للنهوض بصادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية وتعزيز تموقع المؤسسات التونسية في السوق العالمية.ومشروع "ايزي اكسبور"، عبارة عن مجموعة من الشبابيك الموحدة للتصدير عبر الشبكة البريدية تهدف الى دعم ادماج المؤسسات ضمن التجارة الخارجية ودفع صادراتها باعتماد ما توفره الشبكة البريدية من حلول لوجستية ورقمية بالاضافة الى التسهيلات التي تم اعدادها من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ المشروع.وفي هذا الاطار قام مركز النهوض بالصادرات بمنح نسبة تخفيض في الطرود البريدية ب50 بالمائة لفائدة المؤسسات المنخرطة في "ايزي اكسبور".وقد انتفع بهذا الاجراء الى حد الان 60 مؤسسة وتم تصدير 7الاف طرد في الصناعات التقليدية لامريكا وبلدان الاتحاد الاوروبي.ويذكر ان تونس هي أول دولة في جنوب المتوسط وأول دولة عربية تنطلق في التجارة الإلكترونية.كما صنف التقرير الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2018، تونس، ضمن المرتبة الرابعة على المستوى الإفريقي في مجال التجارة الالكترونية. واحتلت تونس ضمن التقرير ذاته المرتبة 79 عالميا.