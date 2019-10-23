صفاقس: الدورة الثانية لأيام صفاقس للمناولة تهتم بقطاعات النسيج والصناعات الكيميائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية

Mercredi 23 Octobre 2019



وات

- شملت الدورة الثانية لأيام صفاقس للمناولة 2 التي احتضنها اليوم الأربعاء مقر مركز أعمال الجهة، قطاعات النسيج والصناعات الكيميائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية بعد أن اقتصرت الدورة الأولى المنظمة في جويلية الفارط على قطاع الميكانيك.وتهدف هذه التظاهرة إلى خلق فرصة للالتقاء بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من نفس مجال العمل بما يمكن من التداول في حاجيات كل مؤسسة من حيث الخدمات التي يمكن إسداؤها في شكل مناولة، حسب ما بينته المديرة العامة لمركز أعمال صفاقس إكرام مقني في تصريح ل(وات) بمناسبة انتظام هذه التظاهرة الاقتصادية.وثمنت المدير العامة للمركز أهمية مثل هذه التظاهرات التنموية في تنشيط الحركة الاقتصادية وبلورة فرص شراكة حقيقية بين أصحاب المؤسسات الكبرى والمتوسطة من جهة والباعثين الشبان من جهة ثانية.وأفادت أن الدورة الأولى التي انتظمت بالشراكة مع جمعية "كلوستر ميكاداف" الذي يعد مجمع مؤسسات في شكل جمعية أحدثت سنة 2017 وتضم 23 مؤسسة تنضوي ضمن السلسلة القيمية لمجال الميكانيك، أثمرت حوالي 100 لقاء شراكة وتعاون بين جميع الأطراف المشاركة.يذكر أن هذا الملتقى لا يمثل فقط فرصة واعدة بالنسبة للمؤسسات الناشئة ولكن كذلك بالنسبة للمؤسسات الكبرى التي تحتاج إلى الطاقات الإبداعية لأصحاب المؤسسات الناشئة وقدرتهم على التجديد ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وهو ما يجعل مثل هذه التظاهرات فرصة حقيقية للشراكة المتكافئة والمربحة للطرفين.وشدد إلياس قطاطة، باعث شاب لشركة في صناعة مكملات الأليمينيوم على أهمية فكرة إحداث أيام المناولة باعتبارها "فضاء لقاء مباشر للتعرف على مؤسسات كبرى يصعب أحيانا التواصل معها مثل الشركات البيترولية وغيرها فضلا عن كونها تتيح إمكانية تشخيص أفكار مشاريع شراكة ممكنة وفق صيغة المناولة وهو ما حدث في اللقاءات التي أنجزها مع عدد من المؤسسات الكبرى".وأعتبر قطاطة إن هذه التظاهرة "توفر فرصة للاتقاء بالمخاطب المناسب الذي يمكن معه نسج علاقات شراكة حقيقية بعيدا عن الوسائل الاتصالية التقليدية عبر الانترنات والتراسل الإداري بين المؤسسات" التي يعتبرها "ليست ناجعة بالقدر الذي يوفره الاتصال المباشر مع الفني والشخص المناسب" وفق تعبيره.