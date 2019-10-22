اريانة: 3050 طنا تقديرات انتاج الزيتون لموسم 2019-2020 بنسبة تطور قدرت ب60 بالمائة

Mardi 22 Octobre 2019



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- يقدر انتاج زيتون الزيت بولاية اريانة لموسم 2019-2020 بنحو 3050 طنا مقابل 1900 طن في الموسم الفارط اي بنسبة تطور في الانتاج ب60 بالمائة، فيما يقدر انتاج زيتون المائدة ب215 طنا مقابل 160 طنا الموسم الفارط اي بنسبة تطور في الانتاج ب34 بالمائة حيث تستأثر معتمدية سيدي ثابت باغلب الانتاج بنحو 2243 طنا وقلعة الاندلس ب189 طنا، وفق تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.وتحتل غابة الزياتين مساحة 2665 هكتارا منها 2505 هكتارات لزيتون الزيت و160 هكتارا لزيتون المائدة، فيما تمثل مساحة الزياتين بولاية اريانة 64 بالمائة من المساحة الجملية للاشجار المثمرة التي تعد 4136 هكتارا حسب نفس التقرير.وقد انطلقت بالجهة الاستعدادات لموسم جني وتحويل الزيتون لموسم 2019-2020 من خلال تحديد كلفة الجني التي من المتوقع ان تتراوح من 300 و400 مي في الكلغ الواحد، فيما قدرت الحاجيات من اليد العاملة بنحو 46640 يوم عمل.اما كلفة عصر الزيتون فمن المتوقع ان تترواح بين 120 و150 مي للكلغ الواحد، فيما يبلغ العدد الجملي للمعاصر العصرية بولاية اريانة 5 معاصر بطاقة جملية قدرت ب340 طنا في اليوم الواحد وبطاقة خزن متوفرة ب908 اطنان.يشار الى ان المصالح الجهوية للفلاحة باريانة كانت قد برمجة توسعا في غراسة الزياتين بالجهة على مساحة 1000 هك بمعدل 200 هك سنويا على مدى الخمس سنوات القادمة، وذلك في اطار تشبيب غابة الزياتين حسب توفر مصادر التمويل، كما قامت بتوزيع 12000 شتلة زياتين مجانا لفائدة 41 فلاحا حيث تمت غراسة 75ر9 هك من زياتين الزيت السقوية (حوالي 3755 اصلا) خلال الموسم الفلاحي الفارط.