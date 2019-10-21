قبلي: مدينة دوز تحتضن الدورة الدولية لسباقات المهاري ''الهجن'' في نسختها الرابعة

Lundi 21 Octobre 2019
وات - تحتضن مدينة دوز من ولاية قبلي الدورة الدولية لسباقات المهاري "الهجن" في نسختها الرابعة يومي 23 و 24 نوفمبر 2019 .
وقد كان هذا الحدث الرياضي والسياحي الهام محور جلسة عمل جمعت اليوم الاثنين وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ بمدير الدورة أحمد عبد المولى وذلك بحضور المدير العام للرياضة المنصف شلغاف والمدير العام للشباب كمال العربي وعدد من إطارات الوزارة .
وافادت وزارة شؤون الشباب والرياضة على صفحتها على فايسبوك ان " هذه الدورة التي ستشهد مشاركة ما يقارب عن 16 دولة اوروبية وعربية وافريقية وآسياوية تهدف الى دعم السياحة الرياضية بالجهة ومزيد التعريف برياضة المهاري وبخصوصيات مدينة دوز وموروثها الثقافي والترويج لصورة تونس دوليا " .
وقد كان هذا الحدث الرياضي والسياحي الهام محور جلسة عمل جمعت اليوم الاثنين وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ بمدير الدورة أحمد عبد المولى وذلك بحضور المدير العام للرياضة المنصف شلغاف والمدير العام للشباب كمال العربي وعدد من إطارات الوزارة .
وافادت وزارة شؤون الشباب والرياضة على صفحتها على فايسبوك ان " هذه الدورة التي ستشهد مشاركة ما يقارب عن 16 دولة اوروبية وعربية وافريقية وآسياوية تهدف الى دعم السياحة الرياضية بالجهة ومزيد التعريف برياضة المهاري وبخصوصيات مدينة دوز وموروثها الثقافي والترويج لصورة تونس دوليا " .
En continu
- Hier 21:26 واشنطن: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي
- Hier 20:55 حملة نظافة كبرى في عدد من المدن التونسية
- Hier 20:52 وسام الشّرف لخير خلف
- Hier 20:25 ورقة لبنانية.. ورقة تونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:04
|17:37
|15:10
|12:11
|06:32
|05:05
|
25°
|25°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|25°-20
|28°-21
|28°-22
|25°-19
|23°-17
Follow @babnet_Tunisie
(281 824) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 794) آخر عمليات سبر الآراء..
(128 849) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 514) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 93 814) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 92 666) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 91 810) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 87 986) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 599) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 358) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 83 340) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 67 900) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 599) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 220) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 585) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 344) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 213) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 247) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 61 168) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 892) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:hjrnft (Tunisia )
Sur: أما أن تكونوا مع الحكومة... أو فلتصمتوا