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قبلي: مدينة دوز تحتضن الدورة الدولية لسباقات المهاري ''الهجن'' في نسختها الرابعة

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
وات - تحتضن مدينة دوز من ولاية قبلي الدورة الدولية لسباقات المهاري "الهجن" في نسختها الرابعة يومي 23 و 24 نوفمبر 2019 .

وقد كان هذا الحدث الرياضي والسياحي الهام محور جلسة عمل جمعت اليوم الاثنين وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ بمدير الدورة أحمد عبد المولى وذلك بحضور المدير العام للرياضة المنصف شلغاف والمدير العام للشباب كمال العربي وعدد من إطارات الوزارة .


وافادت وزارة شؤون الشباب والرياضة على صفحتها على فايسبوك ان " هذه الدورة التي ستشهد مشاركة ما يقارب عن 16 دولة اوروبية وعربية وافريقية وآسياوية تهدف الى دعم السياحة الرياضية بالجهة ومزيد التعريف برياضة المهاري وبخصوصيات مدينة دوز وموروثها الثقافي والترويج لصورة تونس دوليا " .

  
  
     
  
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