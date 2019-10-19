تصفيات ''شان'' الكامرون 2020 : المنتخب التونسي للاعبين المحليين يجري حصته التدريبية الثانية

Samedi 19 Octobre 2019
وات - اجرى المنتخب التونسي للاعبين المحليين لكرة القدم مساء امس الجمعة الحصة التدريبية الثانية على الأراضي المغربية استعدادا لمقابلة يوم غد الاحد ضد المنتخب الليبي لحساب اياب الدور الاخير من تصفيات "شان" الكامرون 2020 في أجواء حماسية حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على فايسبوك.
ويذكر ان المنتخب التونسي فاز ذهابا 1-صفر .
واوضح بلاغ الجامعة " بعد أن اقتصرت تمارين يوم الخميس على مساعدة اللاعبين على تفادي الإرهاق الناتج عن الرحلة فان حصة اليوم (الجمعة) اهتم خلالها الاطار الفني ببعض الجوانب التكتيكية التي تهم تمركز اللاعبين والعناية ببعض الجزئيات بناء على ما تم رصده من ملاحظات " .
كما كانت هذه الحصة مناسبة من أجل التعرف على حالة الميدان الذي سيحتضن المقابلة وهو ميدان معشب اصطناعيا .
وللتذكير فان الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) كانت قد عينت طاقما تحكيميا من غامبيا لادارة المقابلة بقيادة مودو جالو ويساعده عمر داربوي وعبد العزيز بلال جاوو والحكم احتياطي هو لمين جماح اما المراقب فهو محمد الغوطي من الجزائر.
وكان المنتخب الوطني للمحليين اجرى حصته التدريبية الاولى مساء الخميس بالميدان الفرعي لمركب مولاي عبد الله بالرباط .
وسيتغير موعد تمارين الفريق الوطني اليوم السبت لتنطلق الحصة التدريبية على الساعة الخامسة وهو توقيت انطلاق المقابلة .
ويذكر ان كل العناصر التي شاركت في الرحلة الى المغرب بصحة جيدة وهي جاهزة لخوض اللقاء وتبقى مشاركة لاعب رهين اختيارات المدرب منذر الكبير .
ويذكر ان المنتخب التونسي فاز ذهابا 1-صفر .
واوضح بلاغ الجامعة " بعد أن اقتصرت تمارين يوم الخميس على مساعدة اللاعبين على تفادي الإرهاق الناتج عن الرحلة فان حصة اليوم (الجمعة) اهتم خلالها الاطار الفني ببعض الجوانب التكتيكية التي تهم تمركز اللاعبين والعناية ببعض الجزئيات بناء على ما تم رصده من ملاحظات " .
كما كانت هذه الحصة مناسبة من أجل التعرف على حالة الميدان الذي سيحتضن المقابلة وهو ميدان معشب اصطناعيا .
وللتذكير فان الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) كانت قد عينت طاقما تحكيميا من غامبيا لادارة المقابلة بقيادة مودو جالو ويساعده عمر داربوي وعبد العزيز بلال جاوو والحكم احتياطي هو لمين جماح اما المراقب فهو محمد الغوطي من الجزائر.
وكان المنتخب الوطني للمحليين اجرى حصته التدريبية الاولى مساء الخميس بالميدان الفرعي لمركب مولاي عبد الله بالرباط .
وسيتغير موعد تمارين الفريق الوطني اليوم السبت لتنطلق الحصة التدريبية على الساعة الخامسة وهو توقيت انطلاق المقابلة .
ويذكر ان كل العناصر التي شاركت في الرحلة الى المغرب بصحة جيدة وهي جاهزة لخوض اللقاء وتبقى مشاركة لاعب رهين اختيارات المدرب منذر الكبير .
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Par:Potentialside (Tunisia )
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