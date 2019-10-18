جمعية القضاة التونسيين تنوه بتضمين صندوق جودة العدالة بمشروع قانون المالية لسنة 2020

Vendredi 18 Octobre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن جمعية القضاة التونسيين يتقدمه رئيسها أنس الحمادي.وأفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في تصريح اعلامي أن اللقاء كان فرصة لشكر مجهودات الحكومة من خلال تضمين صندوق جودة العدالة بمشروع قانون المالية لسنة 2020، معتبرا أنه مكسب كبير للقضاء ولكل مكونات العائلة القضائية. وأشار إلى أن رئيس الحكومة أكد دعم الحكومة لهذا المشروع واستعدادها للدفاع عنه أمام مجلس نواب الشعب.وأضاف الحمادي أنه تم استعراض المجهودات المبذولة من طرف قضاة محكمة المحاسبات وقضاة المحكمة الإدارية في انجاح الاستحقاق الانتخابي مبرزا تفاعل رئيس الحكومة في ملف منحة الأعباء الإضافية في المسار الانتخابي.