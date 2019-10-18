Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim - Nebtedi Mnin Elhikaya  

جمعية القضاة التونسيين تنوه بتضمين صندوق جودة العدالة بمشروع قانون المالية لسنة 2020

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن جمعية القضاة التونسيين يتقدمه رئيسها أنس الحمادي.

وأفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في تصريح اعلامي أن اللقاء كان فرصة لشكر مجهودات الحكومة من خلال تضمين صندوق جودة العدالة بمشروع قانون المالية لسنة 2020، معتبرا أنه مكسب كبير للقضاء ولكل مكونات العائلة القضائية. وأشار إلى أن رئيس الحكومة أكد دعم الحكومة لهذا المشروع واستعدادها للدفاع عنه أمام مجلس نواب الشعب.


وأضاف الحمادي أنه تم استعراض المجهودات المبذولة من طرف قضاة محكمة المحاسبات وقضاة المحكمة الإدارية في انجاح الاستحقاق الانتخابي مبرزا تفاعل رئيس الحكومة في ملف منحة الأعباء الإضافية في المسار الانتخابي.


  
  
     
  
cadre-198ef3b3553c27de6443d4f7aab5be31-2019-10-18 14:15:51






0 de 0 commentaires pour l'article 191213



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 18 أكتوبر 2019 | 19 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:08 17:41 15:13 12:11 06:29 05:03
27°
 26° % 42 :الرطــوبة
تونــس 20°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-2031°-2031°-2230°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    18493,2

  • (17 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,13852 DT        1$ =2,84570 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 oct)   1125,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571409004|191213 762|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires