انتشال جثتين لامرأتين في البحر بجزيرة قرقنة

Jeudi 17 Octobre 2019
وات - انتشلت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر مساء اليوم الخميس، جثتين لإمرأتين في حالة تعفن تطفو على سطح البحر بالموقع شرق جزيرة قرقنة على بعد 80 كلم.
وأضاف بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، أن الوحدة البحرية توجهت بالجثتين إلى ميناء صفاقس لتسليمهما إلى السلط المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض.
وأضاف بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، أن الوحدة البحرية توجهت بالجثتين إلى ميناء صفاقس لتسليمهما إلى السلط المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض.
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Par:MedTunisie ( )
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