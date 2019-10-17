حزب العمّال ينبّه إلى خطورة حملات ''التشهير والدعوات للعنف والقتل والسحل'' على مواقع التواصل الإجتماعي

Jeudi 17 Octobre 2019
وات - نبّه حزب العمّال إلى أن "حملات التشهير والدعوات للعنف والقتل والسحل التي استهدفت الإتحاد العام التونسي للشغل وعددا من الإعلاميات والإعلاميين، تُذكّر بتلك التي عرفتها تونس في السنوات المظلمة لحكم الترويكا".
ودعا الحزب في بيان له اليوم الخميس، كلّ القوى الديمقراطية، إلى "التصدّي لهذه الحملات قبل أن تستفحل، وذلك إثر حملات تشهير ودعوات للعنف والقتل والسّحل على صفحات التواصل الإجتماعي، بعد انتهاء الإنتخابات التشريعية والرئاسية".
واعتبر أن "بعض القوى المدفوعة بروح انتقامية ومغامراتيّة، تعود اليوم إلى صدارة المشهد، من أجل تأجيج الأوضاع وانتهاك حريات التونسيات والتونسيين وحقوقهم، بعنوان مقاومة الطابع المدني والحداثي للدستور والعودة بنا إلى الوراء".
كما أكد حزب العمال أن "التجاوزات التي تُرتكب في بعض وسائل الإعلام والتي هي قابلة للنقد وحتى المساءلة والمحاسبة من هياكل المهنة، لا يمكن أن تكون، بأيّ شكل من الأشكال، ذريعة لخطاب الكراهية ومعاداة حرية التعبير والإعلام وتهديد مكتسبات الشعب التونسي الديمقراطية".
ودعا الحزب في بيان له اليوم الخميس، كلّ القوى الديمقراطية، إلى "التصدّي لهذه الحملات قبل أن تستفحل، وذلك إثر حملات تشهير ودعوات للعنف والقتل والسّحل على صفحات التواصل الإجتماعي، بعد انتهاء الإنتخابات التشريعية والرئاسية".
واعتبر أن "بعض القوى المدفوعة بروح انتقامية ومغامراتيّة، تعود اليوم إلى صدارة المشهد، من أجل تأجيج الأوضاع وانتهاك حريات التونسيات والتونسيين وحقوقهم، بعنوان مقاومة الطابع المدني والحداثي للدستور والعودة بنا إلى الوراء".
كما أكد حزب العمال أن "التجاوزات التي تُرتكب في بعض وسائل الإعلام والتي هي قابلة للنقد وحتى المساءلة والمحاسبة من هياكل المهنة، لا يمكن أن تكون، بأيّ شكل من الأشكال، ذريعة لخطاب الكراهية ومعاداة حرية التعبير والإعلام وتهديد مكتسبات الشعب التونسي الديمقراطية".
En continu
- 11:26 ملازم، و الا موش لازم
- Hier 22:05 جلسة عمل حول افاق الشراكة مع مصنع ''ارباص''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:09
|17:43
|15:14
|12:12
|06:28
|05:02
|
24°
|23°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|23°-21
|28°-19
|32°-20
|32°-22
|30°-21
Follow @babnet_Tunisie
(274 603) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(203 306) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 489) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 602) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(127 602) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(115 889) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 90 630) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 88 299) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 86 489) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 85 308) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 031) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 67 470) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 527) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 910) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 326) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 084) خطير جدا.. C'est très grave
( 60 276) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 58 572) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 56 741) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 555) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:karimyousef (France )
Sur: ائتلاف الكرامة يعتبر علي العريّض الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة؟؟